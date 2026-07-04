Amba Ghat Landslide : आंबा घाटात मोठी दरड कोसळली! रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर एका बाजूची वाहतूक पूर्णपणे बंद, प्रशासनाकडून अलर्ट

साखरपा : रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबा घाटात शुक्रवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास मोठी दरड कोसळली. कळकदरा भागात घडलेल्या या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले (Ratnagiri Nagpur National Highway landslide) आहे..सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला असून, घाट परिसरात पावसाचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. काल सकाळी साडेनऊच्या दरम्यान कळकदरा येथे डोंगराचा भाग खचून मोठी दरड खाली आली. रस्त्यावर मोठे दगड आणि मातीचा ढिगारा येऊन पडला. दरड कोसळल्याची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणेने तत्काळ पावले उचलली..Kolhapur Rain Update : राजारामसह सात बंधारे पाण्याखाली, कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वदूर पावसाचा जोर वाढला; धरणक्षेत्रात कोसळधार, पंचगंगेची पातळी किती फुटांवर?.महामार्गावर मोठे दगड आल्याने एका बाजूची वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली होती. प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून आणि वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी दुसऱ्या बाजूने दोन्ही बाजूंची वाहतूक (एकेरी मार्ग) संथगतीने सुरू ठेवली आहे..दरम्यान, पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच दरड कोसळल्याने प्रवाशांमधून चिंता व्यक्त होत आहे. उर्वरित पावसाळ्यात या महामार्गावरून सुरक्षित प्रवास कसा करायचा? असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे. घाटातील धोकादायक ठिकाणांची तातडीने पाहणी करून प्रशासनाने उपाययोजना करावी, अशी मागणी आहे..Khambatki Ghat Landslide : पुणे–सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात दत्त मंदिराजवळ दरड कोसळली; काही काळ वाहतूक विस्कळीत, सहाव्या वळणावर नेमकं काय घडलं?.सुरक्षा नसलेल्या ठिकाणी कोसळलीपावसाळ्यात आंबाघाटामध्ये माती खाली येऊ नये, यासाठी संरक्षक भिंत उभारणे, जाळ्या मारणे यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या; परंतु कळकदरा येथे सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केलेल्या नव्हत्या, त्याच ठिकाणची दगड-माती खाली आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.