Amba Ghat Road Collapse : कोल्हापूर-रत्नागिरी प्रवासापूर्वी ही बातमी वाचा! आंबा घाट बंद झाल्यानंतर अणुस्कुरा मार्गावर काय घडतंय?

राजापूर : रत्नागिरी जिल्ह्याला कोल्हापूर व पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणाऱ्या आंबा घाटात रस्ता खचल्याने अवजड वाहतूक बंद केली आहे. त्यामुळे पर्यायी रस्ता म्हणून अणुस्कुरा घाटमार्गावर वाहनांची वर्दळ आणि वाहतुकीचा ताण प्रचंड वाढला (Anuskura Ghat traffic update today) आहे..मुसळधार पावसामुळे रत्नागिरी-कोल्हापूर मार्गावरील आंबा घाटातील ओझरे खिंडीजवळ रस्त्याला मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. तसेच रस्त्याचा भाग खचून सुमारे ३० मीटर लांबीची संरक्षक भिंत तब्बल २०० फूट खोल दरीत कोसळली. त्यामुळे आंबा घाटातील सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक बंद केली करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत..कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील बाजारपेठेतून दूध व भाजीपाला, किराणा माल व विविध कडधान्ये, कापड आणि बांधकामाचे साहित्य यांची दररोज कोट्यवधी रुपयांची आवक रत्नागिरी जिल्ह्यात होते. आंबा घाट अवजड वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने ही संपूर्ण वाहतूक आता अणुस्कुरा घाटमार्गे वळवली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना मोठा वळसा पडत आहे. तसेच आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागत आहे..NH48 Wall Collapse : पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या निकृष्ट कामाची उच्चस्तरीय चौकशी! दिल्लीच्या केंद्रीय पथकाकडून निपाणीत अत्याधुनिक यंत्रांनी तपासणी, मोठे अधिकारी अडचणीत?.दरम्यान, अणुस्कुरा घाटातून वाहतूक वाढली आहे. अणुस्कुरा-पाचल-ओणी या सुमारे ३५ किलोमीटरच्या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहन चालवताना चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आधीच दुरवस्था झालेल्या या रस्त्यावरून आता अवजड वाहनांची ये-जा सुरू झाल्याने हा मार्ग आणखीनच खराब झाला आहे..पाच वर्षांपूर्वीची पुनरावृत्ती२०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये आंबा घाटामध्ये दरडी कोसळून आंबा घाटमार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला होता. या मार्गातून होणारी अवजड वाहतुकीसह अन् सर्वप्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. त्यावेळी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये येण्यासाठी राजापूर तालुक्यातून जाणारा अणुस्कुरा घाटमार्ग हा एकमेव पर्यायी मार्ग राहीला होता. त्याकाळात खऱ्या अर्थाने पश्चिम महाराष्ट्राला जोडण्याच्यादृष्टीने अणुस्कुरा घाटाचे महत्त्व अधोरेखित झाले होते..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग घटवला! दरवाजे 4 फुटांवर, कोयना नदीत 24 हजार 908 क्युसेक पाणी; कराडसह कृष्णाकाठ सतर्क.आंबा घाटात रस्ता खचल्यामुळे अवजड वाहतुकीवर बंदी असल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून अणुस्कुरा घाटमार्गातील वाहतूक आणि वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. अणुस्कुरा-पाचल-ओणी या रस्त्यावरील खड्डे भरावेत. तसेच या रस्त्याची तत्काळ डागडुजी करावी.-विनायक सक्रे, पाचलकोल्हापूरहून रत्नागिरी जिल्ह्यात शनिवार, रविवार भाजीपाला येत नाही. त्यामुळे आंबा घाट बंदचा तितकासा परिणाम जाणवलेला नाही. मात्र, सोमवारी काय स्थिती राहते, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. तरीही पर्यायी मार्ग असल्यामुळे भाजीपाला वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही.-संदीप सुर्वे, सभापती, बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.