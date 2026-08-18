Amba Ghat Traffic Update : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी धोक्यात; आंबा घाटात रस्ता खचला, एसटी अन् अवजड वाहतुकीचा मार्गही बदलला

रत्नागिरी : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी मानल्या जाणाऱ्या आंबा घाटातील रस्ता मुसळधार पावसामुळे खचला आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या धोकादायक परिस्थिती आणि सर्वसामान्यांना वळसामारून प्रवास करताना बसणारा भुर्दंड याची आमदार किरण सामंत यांनी दखल घेतली (Amba Ghat traffic update today) आहे. .या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आज (ता. १८) रत्नागिरी आणि कोल्हापूरचे दोन्ही जिल्हाधिकारी किंवा अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा ताफा आंबा घाटात नेमक्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?.गेल्या काही दिवसांपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे आंबा घाटात अनेक ठिकाणी रस्त्याला मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. रस्ता खचण्याची आणि दरडी कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या धोकादायक परिस्थितीमुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..यामुळे आंबा घाटातून एसटी व अवजड वाहतूक पूर्ण बंद केली आहे. मात्र यामुळे अणुस्कुरा घाटातून वाहतूक सुरू आहे. यामुळे वाहनधारकांना सुमारे ४५ किमीचा वळसा मारावा लागत आहे. यात वेळ आणि इंधन तसचे प्रवाशांना वाढीव तिकीटाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे..याबाबत वाढत असलेल्या नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करून आमदार किरण सामंत यांनी दोन्ही जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेला तत्काळ आंबा घाटाच्या परिस्थितीची पाहणी करण्याचे सुचित केले आहे. त्यानुसार उद्या विशेष संयुक्त पाहणी दौऱ्यामध्ये रत्नागिरी व कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित राहणार आहेत..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षाया उच्चस्तरीय पाहणीनंतर घाटातील वाहतूक सुरक्षित आणि सुरळीत ठेवण्यासाठी तातडीच्या तसेच कायमस्वरूपी उपाययोजनांबाबत महत्त्वाचे ठोस निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. या धडक पाहणी दौऱ्यामुळे आंबा घाटातील प्रवाशांचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लागून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.