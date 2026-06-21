कोकण

Raigad Amba river incident: अंबा नदीत बुडालेल्या परप्रांतीय ट्रक चालकाचा मृतदेह १५ मिनिटांत शोधण्यात SVRSS बचाव पथकाला यश

अंबा नदीपात्रात बुडालेल्या परप्रांतीय ट्रक चालकाचा मृतदेह १५ मिनिटांच्या युद्धपातळीवरील शोध मोहिमेत SVRSS बचाव पथकाच्या तात्काळ व धाडसी कारवाईमुळे बाहेर काढण्यात यश
Rescue Operation: Tactical Efficiency of SVRSS Team

Rescue Operation: Tactical Efficiency of SVRSS Team

Sakal

अमित गवळे
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पाली : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाकण पुलाजवळील अंबा नदीपात्रात बुडालेल्या परप्रांतीय ट्रक चालकाचा मृतदेह शोधण्यात सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्था (SVRSS) च्या बचाव पथकाला यश आले आहे.

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