Sindhudurg Forest Raid : शिरोड्यात व्हेलची 7 कोटींचे उलटी जप्त; वनविभागाने तस्करीचा प्रयत्न हाणून पाडला, 'अंबरग्रीस'ला आंतरराष्ट्रीय बाजारात का आहे मोठी किंमत?

वेंगुर्ले (सिंधुदुर्ग) : शिरोडा परिसरात 'ब्लू व्हेल' माशाची उलटी (अंबरग्रीस)ची तस्करी करणाऱ्या टोळीचा वनविभागाने (ambergris smuggling case in India) पर्दाफाश केला. यात सुमारे सात कोटी रुपये किमतीचे ९.१२० किलो अंबरग्रीस जप्त केले असून, चार संशयिताना अटक केली. ही कारवाई काल रात्री उशिरा करण्यात आली..रणजित रामचंद्र नायर (वय ४०), गुरुनाथ नाईक (७०), विभव आडारकर (३५, तिघे रा. शिरोडा परबगाव), नीलेश मनोहर पांडजी (३३, रा. रेडी) अशी संशयितांची नावे आहेत..याबाबत वनविभागाने दिलेली माहिती अशी : सावंतवाडी फिरत्या पथकाचे वनक्षेत्रपाल सचिन शिडतुरे यांना शिरोडा परिसरात काही लोक 'अंबरग्रीस'ची विक्री करण्यासाठी फिरत आहेत, अशी माहिती मिळाली. वनविभागाने तत्काळ बनावट ग्राहक पाठवित सापळा रचला. वनविभागाच्या पथकाने काल सायंकाळी सातच्या सुमारास संशयितांशी संपर्क साधला..व्यवहार निश्चित होत असतानाच पथकाने शिरोडा येथे छापा टाकला. यावेळी चौघांच्या ताब्यातून ९.१२० किलो अंबरग्रीस जप्त केला. कारवाई करणाऱ्या पथकात वनक्षेत्रपाल शिडतुरे, अमित कटके (संशोधन, दोडामार्ग), सावळा कांबळे (वनपाल, मठ), महेश पाटील (वनपाल, फिरते पथक), ब्रह्मकुमार भोजने, संग्राम पाटील, अनिकेत माने, रवींद्र पाटील, ऋषिका होले आणि चालक नितीन सावंत यांचा समावेश होता..आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी किंमतअंबरग्रीसचा वापर प्रामुख्याने महागडी सुगंधी द्रव्ये आणि औषधांमध्ये केला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात याला सोन्यासारखी किंमत मिळत असल्याने पैशांच्या लोभापायी अशा स्वरूपाचे गुन्हे वाढत आहेत..कोणत्याही वन्यप्राण्यांचे अवशेष, मृगयाचिन्ह किंवा उपपदार्थ आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ जवळच्या वनविभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. वन्यजीव तस्करी गंभीर गुन्हा असून यामध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.-सचिन शिडतुरे, वनक्षेत्रपाल.