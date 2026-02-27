Ambulance Accident: रुग्णवाहिकेची चाकेच निखळतात तेव्हा...,आरोग्य यंत्रणेचा कारभार चव्हाट्यावर; चालकाने जे केलं ते खतरनाक

Emergency Vehicle Accident Sindhudurg : वेंगुर्ला येथून ओरोस येथे रुग्णाला सोडून ही १०८ रुग्णवाहिका परत येत असताना अचानक मागील दोन्ही चाके निखळली. चालकाने प्रसंगावधान राखत वाहन नियंत्रणात आणले. बुधवारी (ता. २६) रात्री साडेआठ ते पावणे नऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला. सुदैवाने त्या वेळी वाहनात रुग्ण नसल्याने जीवितहानी टळली; मात्र आपत्कालीन सेवेतील वाहनाला असा बिघाड होणे ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे..या घटनेनंतर पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी तत्काळ आरोग्य प्रशासनाला चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी जिल्हा व्यवस्थापकांकडून सविस्तर अहवाल मागविला असून, संबंधित रुग्णवाहिकेची शेवटची तांत्रिक तपासणी, देखभाल नोंदवही, नियमित पाहणी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवरील कार्यवाही याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत..या घटनेमुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. रुग्णांना उपचारासाठी नेहमी कार्यरत असणारी १०८ रुग्णवाहिका स्वतःच रस्त्यावर कोलमडली आणि क्षणभरासाठी उपस्थितांच्या हृदयाचा ठोका चुकला. वेंगुर्ले येथील १०८ रुग्णवाहिका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्ण सोडून परत वेंगुर्ल्याकडे जात असताना जिजामाता चौकात मागील दोन्ही चाके निखळून पडली. सुदैवाने त्यावेळी रुग्णवाहिकेत रुग्ण नव्हता; मात्र चालक आणि डॉक्टर वाहनातच होते. क्षणभरासाठी मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती निर्माण झाली होती.रुग्ण नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली; परंतु या प्रकाराने जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Air Ambulance Crash: पैसा, प्रार्थना, आशा सगळं पणाला लावलं… तरीही मृत्यूने झडप घातली, एअर अॅम्बुलन्स दुर्घटनेची काळीज पिळवटणारी A टू Z स्टोरी.१०८ सेवा भारत विकास ग्रुप कंपनीमार्फत दिली जाते. वाहनांची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाते की नाही, असा गंभीर प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित केला जात आहे. रुग्णवाहिका म्हणजे जीव वाचवण्याचे साधन; परंतु अशा प्रकारे चाके निखळणे म्हणजे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखे असल्याची भावना नागरिकांनी यावेळी व्यक्त केली.रुग्णांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाने आणि संबंधित कंपनीने तातडीने लक्ष घालून सर्व रुग्णवाहिकांची तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. जीव वाचवण्यासाठी धावणारी रुग्णवाहिका रस्त्यावर थांबली, हा प्रकारच संपूर्ण यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे..चौकशीचे आदेशया घटनेनंतर पालकमंत्री राणे यांनी १०८ रुग्णवाहिकेच्या गंभीर बिघाड प्रकरणाची दखल घेत तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले असून, जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. १०८ सेवा ही रुग्णांसाठी जीवनदायी मानली जाते. त्यामुळे अशा निष्काळजीपणामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. चौकशीअंती संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.