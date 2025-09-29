SC Reservation : 'अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण करू नका, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार'; आनंदराज आंबेडकरांचा सरकारला थेट इशारा

आनंदराज आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरणाला ठाम विरोध दर्शवला.देशभरात जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी रिपब्लिकन सेनेची मागणी.राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात तीव्र आंदोलनांचा इशारा..वैभववाडी : सत्ता ही सर्व प्रश्नांची गुरुकिल्ली असली तरी या सत्तेत आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ता कुठे दिसत नाही. सध्याच्या राजकारणात सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी युतीला पर्याय नाही. त्यामुळे सन्मान आणि सत्तेचा राजमार्ग दाखविणारी युती आम्ही शिंदे शिवसेनेसोबत केली आहे. युतीच्या माध्यमातून सत्तेत सहभागी व्हा, असे आवाहन रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर (Anandraj Ambedkar) यांनी केले..रिपब्लिकन सेनेतर्फ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) स्मारकात जिल्हास्तरीय कार्यकर्ता मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी रिपब्लिकन सेनेचे कोकण प्रदेशाध्यक्ष विनोद मोरे, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण भगत, अशोक कणगोलकर, प्रकाश करुळकर, मिलिंद जाधव, विनोद काळे, सुरेश मंचेकर, प्रदीप कांबळे, रमेश बावडेकर, अनिल तांबे, गोपाळ जाधव, विकास गायकवाड, बाळकृष्ण जाधव आदी उपस्थित होते..'आरक्षण देणाऱ्या मराठा समाजावरच आरक्षण मागण्याची वेळ आली'; मराठा आरक्षणावर शाहू महाराजांचं परखड मत, सरकारला उद्देशून काय म्हणाले?.श्री. आंबेडकर म्हणाले, ‘आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून चळवळ जिवंत ठेवली. मात्र, इतर समाजांच्या तुलनेत एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के असलेला समाज राजकीय सत्तेमध्ये कुठेच दिसत नाही. राजकीयदृष्ट्या आपण फार कमजोर आहोत. जे कोणी आहेत ते नाममात्र आहेत..सध्याचे देशातील राजकारण पाहता कोणत्याही एकट्या पक्षाला निवडणुक लढवून जिंकणे सोपे राहिले नाही. त्यामुळे सगळीकडेच युती-आघाड्यांचे राजकारण दिसत आहे. अन्याय, अत्याचार याविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपापसात लढत राहुन आपली ताकद वाया घालविण्यापेक्षा युतीच्या माध्यमातून सत्तेत सहभागी व्हा.’.'भाजपच्या सभेत वाजवणार वाचाळवीरांच्या १३३ क्लिपा, तुम्ही सॉरी म्हणणार असाल तर..'; चंद्रकांत पाटलांचा 'राष्ट्रवादी'ला थेट इशारा.जातनिहाय जनगणना आवश्यकश्री. आंबेडकर म्हणाले, ‘आपल्या समाजाने चळवळ उभी करण्यासाठी प्रचंड त्याग केला आहे. त्या समाजाला सत्तेत सहभागी होण्यासाठी हा युतीचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. मातंग समाजाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वेगळे आरक्षण मागायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकार वेगवेगळ्या जातींमध्ये भांडणे लावण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण करू नये, हीच आपली भूमिका आहे. सरकारच्या या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी राज्यभर तीव्र आंदोलने करण्यात येतील. देशामध्ये जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, हे निश्चित ठरवता येणार नाही. यासाठी जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी आम्ही करत आहोत.’.FAQsप्रश्न 1: आनंदराज आंबेडकर यांची प्रमुख मागणी काय आहे?उत्तर: देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची आणि अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण न करण्याची मागणी.प्रश्न 2: रिपब्लिकन सेना राज्यभर आंदोलन का करणार आहे?उत्तर: अनुसूचित जातीमध्ये विभाजन करून सरकार समाजात भांडणे लावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.प्रश्न 3: मातंग समाजाची मागणी काय आहे?उत्तर: अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, अशी मागणी मातंग समाजाकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.