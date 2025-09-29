कोकण

SC Reservation : 'अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण करू नका, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार'; आनंदराज आंबेडकरांचा सरकारला थेट इशारा

Anandraj Ambedkar opposes division in SC reservation : मातंग समाजाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वेगळे आरक्षण मागायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकार वेगवेगळ्या जातींमध्ये भांडणे लावण्याचे काम करीत आहे.
Anandraj Ambedkar

Anandraj Ambedkar

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. आनंदराज आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरणाला ठाम विरोध दर्शवला.

  2. देशभरात जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी रिपब्लिकन सेनेची मागणी.

  3. राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात तीव्र आंदोलनांचा इशारा.

वैभववाडी : सत्ता ही सर्व प्रश्नांची गुरुकिल्ली असली तरी या सत्तेत आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ता कुठे दिसत नाही. सध्याच्या राजकारणात सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी युतीला पर्याय नाही. त्यामुळे सन्मान आणि सत्तेचा राजमार्ग दाखविणारी युती आम्ही शिंदे शिवसेनेसोबत केली आहे. युतीच्या माध्यमातून सत्तेत सहभागी व्हा, असे आवाहन रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर (Anandraj Ambedkar) यांनी केले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Eknath Shinde
Maharashtra Government
Maratha Reservation
SCBC Reservation
Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com