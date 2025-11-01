Pali News : सुधागड तालुक्यातील प्राचीन ठेवा आला उजेडात! तिवरे गावाजवळ आढळले तथागत गौतम बुद्धांच्या मूर्तिचे व ऐतिहासिक वस्तूंचे अवशेष

पाली - रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासिक महत्व असलेल्या सुधागड तालुक्यात पुन्हा एकदा प्राचीन ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडले आहे. तिवरे गावाजवळील बंद पडलेल्या अल्ट्रा कंपनीच्या परिसरात तथागत गौतम बुद्ध यांच्या प्राचीन मूर्तीचे तसेच अन्य काही शिल्पांचे अवशेष आढळून आले आहेत..या अनपेक्षित शोधाने संपूर्ण परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून बौद्ध समाजातही उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. 31) रात्री घडली.एका स्थानिक इन्स्टाग्राम यूजरने या मूर्तीचे छायाचित्र व व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याने हा प्रकार प्रकाशात आला. काही तासांतच ही पोस्ट व्हायरल झाली आणि परिसरातील बौद्ध अनुयायांसह सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी गर्दी अल्ट्रा कंपनीच्या परिसरात जमा झाली..घटनास्थळी एक प्राचीन धम्मचक्रसदृश चाक (जाते) आणि बुद्ध मूर्तीचे अवशेष स्पष्ट दिसत आहेत. या दगडी मूर्तींवरील कोरीव काम व मूर्तीची मुद्रा पाहता ती बौद्ध कालखंडातील असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. घटनास्थळी आलेल्या बौद्ध अनुयायांनी पंचशील ध्वज रोवून त्या जागेचा सन्मान राखला..त्यांनी परिसर सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, 'या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे विडंबन होऊ नये आणि या अवशेषांचे रक्षण व्हावे,' अशी सामूहिक भावना त्यांनी व्यक्त केली. सुधागड तालुका हा इतिहास, संस्कृती व वारसा यांचा संगम म्हणून ओळखला जातो.अशा पार्श्वभूमीवर तिवरे परिसरातील हा शोध हा केवळ धार्मिकच नव्हे तर सांस्कृतिक दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्थानिक नागरिकांकडून या ठिकाणी पुरातत्त्व विभागाने त्वरित उत्खनन करून अभ्यास करावा, अशी मागणीही होत आहे. सध्या या घटनेने संपूर्ण तालुक्यात चर्चा रंगली असून, अनेक सामाजिक संस्था व बौद्ध संघटनांनी या ठिकाणी भेट देण्याचे नियोजन केले आहे..पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांनी दिली घटनास्थळी भेटदरम्यान, याठिकाणी गर्दी वाढत असल्याने पाली पोलिस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. त्यांनी तहसीलदार कार्यालय व पुरातत्त्व विभागाला याबाबत माहिती दिली आहे..सदर मूर्ती त्या ठिकाणी कशी आली, ती कुठल्या कालखंडातील आहे, तसेच आणखी काही शिल्प अथवा वास्तू अवशेष त्या परिसरात आहेत का, याबाबतचा तपास पुरातत्त्व विभागाकडून करण्यात येणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक तपासानंतरच मूर्तीची खरी ओळख आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.