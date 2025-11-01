कोकण

Pali News : सुधागड तालुक्यातील प्राचीन ठेवा आला उजेडात! तिवरे गावाजवळ आढळले तथागत गौतम बुद्धांच्या मूर्तिचे व ऐतिहासिक वस्तूंचे अवशेष

रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासिक महत्व असलेल्या सुधागड तालुक्यात पुन्हा एकदा प्राचीन ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडले.
पाली - रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासिक महत्व असलेल्या सुधागड तालुक्यात पुन्हा एकदा प्राचीन ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडले आहे. तिवरे गावाजवळील बंद पडलेल्या अल्ट्रा कंपनीच्या परिसरात तथागत गौतम बुद्ध यांच्या प्राचीन मूर्तीचे तसेच अन्य काही शिल्पांचे अवशेष आढळून आले आहेत.

