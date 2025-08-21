Pali News : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाचा सूत्रधार शोधण्यासह इतर मागण्यांचे तहसीलदारांना अंनिसकडून निवेदन

पाली - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाला बुधवारी (ता. 20) 12 वर्ष पूर्ण झाली. मात्र खुनाचे सूत्रधार अजूनही मोकाट आहेत. त्यामुळे या खुनाचा सूत्रधार शोधण्यासह इतर मागण्यांचे निवेदन बुधवारी (ता. 20) महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पाली सुधागड शाखेतर्फे समविचारी संघटना व नागरिक यांच्या उपस्थितीत पाली सुधागड तहसीलदारांना देण्यात आले. .डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाचा तपास सीबीआय करत होती. सीबीआयने तपास करून त्याविषयी खटला पुणे विशेष न्यायालयात दाखल केला होता. त्यामध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना दोषी ठरवून शिक्षा दिलेली आहे.असे असले तरीही या खुनामागचे सुत्रधार अजूनही मोकाटच आहेत. त्यांना पकडण्याचे कुठलेही प्रयत्न शासनाच्या पातळीवर सुरु नाहीत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करुन या सूत्रधारांना कधी पकडणार असा संतप्त सवाल या निवेदनाद्वारे सरकारला विचारला आहे..पाली सुधागड तहसीलदार उत्तम कुंभार यांना निवेदन देतेवेळी महा. अंनिस पाली शाखा कार्याध्यक्ष अमित निंबाळकर, हभप महेश पोंगडे महाराज, केवल चव्हाण, तुषार ठोंबरे व अभिजित ठोंबरे आदी उपस्थित होते.कॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचे खूनखटले देखील अजून सुरु असल्याने या चारही खूनांमागील सुत्रधारावर कारवाई होऊ शकलेली नाही. जोपर्यंत हे सूत्रधार पकडले जात नाहीत तोपर्यंत विवेकवादी कार्यकर्त्यांना असलेला धोका कायम आहे..डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खून खटल्यामध्ये वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांची जी सुटका झाली आहे, त्याविषयी सी. बी. आय. ने उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली नाही, ही अक्षम्य दिरंगाई आहे. सी.बी.आय. ने तातडीने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करावी अशी मागणी देखील निवेदनाद्वारे करण्यात आली..संघटनेच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायदा व सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा असे दोन सामाजिकदृष्ट्या महत्वाचे कायदे पारित करण्यात आले आहेत. त्यामधील जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत १५०० पेक्षा जास्त भोंदू बाबा-बुवांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. अशाच स्वरूपाचा जादूटोणा विरोधी कायदा कर्नाटक व गुजरात या राज्यांमध्ये देखील करण्यात आला आहे.देशभरातल्या वाढत्या बुवाबाजीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जादूटोणा विरोधी कायदा देशभरात लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मार्फत करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.