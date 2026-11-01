अंजनारी घाटात भीषण अपघात, RTOच्या गाडीला ट्रकची धडक; ASIसह दोघांचा मृत्यू, एक जण जखमी

मुंबई-गोवा महामार्गावर अंजनारी पुलाजवळ शनिवारी रात्री भीषण अपघात झाला. हातखंबा महामार्ग वाहतूक शाखेच्या शासकीय वाहनाला लोखंडी सळया घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरने मागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत पोलीस कर्मचाऱ्यांचे वाहन नदीच्या दिशेने खोल उतारावर जाऊन पलटी झाले. अपघातात एका ASI सह ट्रकचालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रात्री झालेल्या भीषण अपघातात दोन पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले. त्यापैकी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक (ASI) संतोष गायकवाड यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर पोलीस कॉन्स्टेबल अनिल शिंगाडे गंभीर जखमी आहेत. कंटेनर चालकाचाही मृत्यू झाला आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य केले..इंडिया आघाडीची महारॅली, रामलीला मैदान परिसरात ४ हजार पोलीस, २०० सीसीटीव्ही आणि कंट्रोल रूम.रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. हातखंबा महामार्ग वाहतूक शाखेचे शासकीय वाहन क्रमांक MH 08 BE 3561 हे अंजनारी पुलाच्या परिसरातून जात होते. याचवेळी लोखंडी सळया घेऊन जाणाऱ्या कंटेनर क्रमांक RJ 09 GE 2397 ने पोलिसांच्या गाडीला मागून धडक दिली. धडकेनंतर शासकीय वाहनाचा ताबा सुटून ते रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खोल उतारावर पलटी झाले..वाहनात असलेले ASI संतोष गायकवाड आणि पोलीस कॉन्स्टेबल अनिल शिंगाडे गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर दोन्ही जखमी पोलिसांना बाहेर काढून उपचारासाठी रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान ASI संतोष गायकवाड यांचा मृत्यू झाला. अनिल शिंगाडे यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..दरम्यान, पोलिसांच्या वाहनाला धडक दिल्यानंतर कंटेनरही रस्त्याच्या शेजारी पलटी झाला. या अपघातात कंटेनर चालक गंभीर जखमी झाला होता. त्याचाही मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघातानंतर पोलिसांनी आणि स्थानिकांनी बचावकार्य सुरू केले. खोल उतारावर गेलेल्या वाहनापर्यंत पोहोचून जखमींना बाहेर काढण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.