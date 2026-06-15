Kokan: हर्णै समुद्रात बुडालेली नौका महिनाभरानंतर आंजर्ले खाडीत; मच्छीमारांसाठी वाढला अपघाताचा धोका

राधेश लिंगायत दापोली: हर्णै समुद्रात आलेल्या वादळात जलसमाधी मिळालेली नौका तब्बल महिनाभरानंतर वाहत वाहत आंजर्ले खाडीत येऊन अडकली आहे. खाडीत शाकारल्या जाणाऱ्या स्थानिक मच्छीमारांच्या नौकांसाठी ही बुडालेली नौका धोकादायक ठरत असून, अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मत्स्य विभागाने तातडीने लक्ष घालून ही नौका पाण्याबाहेर काढावी, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ७ मे रोजी अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसामुळे समुद्रात काही काळ वादळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावेळी हर्णै समुद्रापासून साधारण ३० ते ४० नॉटिकल मैल अंतरावर असलेली ही नौका बुडाली होती. नौकेवरील खलाशी मात्र सुखरूप बाहेर पडल्याची माहिती स्थानिक मच्छीमारांनी दिली..MSRTC Fine: एसटी बस चुकीच्या ठिकाणी थांबवली तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करणार! MSRTC चा मोठा निर्णय, काय कारवाई होणार?.नौका समुद्रात बुडाल्यानंतर अनेक दिवस ती त्याच ठिकाणी पाण्यात होती. संबंधित नौका मालकाकडून ती बाहेर काढण्यासाठी कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नसल्याचे मच्छीमारांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, समुद्रातील लाटांच्या तडाख्यामुळे ही नौका हळूहळू वाहत आंजर्ले खाडीत पोहोचली आहे..गेल्या १५ दिवसांपासून ही नौका आंजर्ले खाडीत उपडी अवस्थेत पडून असून, तिचा खालचा भाग पाण्याबाहेर दिसत आहे. सुरुवातीला ही नौका आंजर्ले प्रवासी बोटी लागतात त्या ठिकाणासमोरील वाळूत रुतली होती. मात्र, पाण्याच्या प्रवाहामुळे ती आता आंजर्ले पुलाच्या पलीकडील बाजूस वाहत गेली आहे. ही नौका पर्ससिन नेट प्रकारातील असल्याचे मच्छीमारांकडून सांगितले जात आहे..Sanchita Ugale: छावा चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने संपवलं जीवन, नालासोपाऱ्यातील राहत्या घरात आढळला मृतदेह; DDLJ मध्येही काम केलं होतं.खाडीत नौका घेऊन ये-जा करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी ही नौका अडथळा ठरत आहे. नौका खाडीतून बाहेर काढताना एखादी नौका या बुडालेल्या नौकेवर आदळल्यास मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी मत्स्य विभागाने त्वरित पाहणी करून संबंधित नौका हटविण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी स्थानिक मच्छीमारांनी केली आहे..आंजर्ले खाडीमध्ये वाहत आलेल्या नौकेची पाहणी केली. याबाबत पोलीस खात्याला माहिती देखील देण्यात आली आहे. की एक अज्ञात नौका खाडीमध्ये वाहत आली आहे. मात्र, खाडीत आलेली हीच नौका हर्णै समुद्रात बुडालेली नौका आहे का ? , याबाबत अद्याप खात्रीशीर माहिती घेणे आवश्यक आहे. संबंधित नौकेची ओळख व इतर बाबींची पडताळणी केल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल," अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय परवाना अधिकारी दिप्ती साळवी यांनी दिली..गेल्या अनेक दिवसांपासून ही नौका खाडीत तशीच पडून आहे. खाडीमध्ये ये-जा करताना आमच्या नौकांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह वाढल्यानंतर ही नौका आणखी हलू शकते आणि एखादी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. संबंधित नौका मालकाने किंवा मत्स्य विभागाने तातडीने लक्ष घालून ही नौका पाण्याबाहेर काढावी. एखादा अपघात होऊन नुकसान झाल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया येथील स्थानिक मच्छीमार अनंत चोगले यांनी दिली. समुद्रात बुडालेली नौका आंजर्ले खाडीमध्ये वाहून आली आहे. ती अशी पलटी झालेली दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.