कोकण

Kokan: हर्णै समुद्रात बुडालेली नौका महिनाभरानंतर आंजर्ले खाडीत; मच्छीमारांसाठी वाढला अपघाताचा धोका

Sunken Boat Drifts Into Anjarle Creek After One Month: आंजर्ले खाडीत वाहून आलेली बुडालेली नौका मच्छीमारांसाठी धोकादायक ठरत आहे. आंजर्ले खाडी, बुडालेली नौका, मच्छीमारांचा इशारा यामुळे अपघाताची शक्यता वाढली असून तातडीने कारवाईची मागणी होत आहे.
boat sunk in Harnai sea

boat sunk in Harnai sea

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राधेश लिंगायत

दापोली: हर्णै समुद्रात आलेल्या वादळात जलसमाधी मिळालेली नौका तब्बल महिनाभरानंतर वाहत वाहत आंजर्ले खाडीत येऊन अडकली आहे. खाडीत शाकारल्या जाणाऱ्या स्थानिक मच्छीमारांच्या नौकांसाठी ही बुडालेली नौका धोकादायक ठरत असून, अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मत्स्य विभागाने तातडीने लक्ष घालून ही नौका पाण्याबाहेर काढावी, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे.

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