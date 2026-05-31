Raigad Social Work: कान्सच्या रेड कार्पेटवरून थेट रायगडच्या पाड्यांत; ‘कोकण हार्टेड गर्ल’ अंकिता वालावलकरकडून आदिवासी मुलांना कपडे-टोपी वाटप

पाली : फ्रान्समधील कान्स चित्रपट महोत्सवात कोकणची लोकप्रिय 'कोकण हार्टेड गर्ल' अंकिता वालावलकर हिलाही रेड कार्पेटवर झळकण्याची संधी मिळाली होती. मात्र, कान्सहून भारतात परतताच अंकिताने पुन्हा एकदा आपली नाळ कोकणच्या लाल मातीत घट्ट रुजलेली असल्याचे दाखवून दिले आहे..अंकिता आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या 'अर्थानेक्सस ग्लोबल फाउंडेशन'च्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये जाऊन गरजू मुलांना कपडे आणि टोप्यांचे वाटप केले..माणगावचे वन्यजीव अभ्यासक शंतनु कुवेसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील दुर्गराज किल्ले रायगड परिसरातील दऱ्याखोऱ्यांमधील तसेच माणगाव तालुक्यातील काही आदिवासी पाड्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला. याबाबत बोलताना अंकिता वालावलकर म्हणाली, "अर्थानेक्सस ग्लोबल फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही सातत्याने विविध सामाजिक उपक्रम राबवत असतो. समाजातील गरजू लोकांपर्यंत मदतीचा हात पोहोचवणे आणि लोकांनी विश्वासाने दिलेली मदत योग्य व्यक्तींपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचवणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. अलीकडेच एका ब्रँडकडून लहान मुलांसाठी कपडे आणि टोप्या देण्यात आल्या होत्या. त्या वस्तू गोदामात न ठेवता प्रत्यक्ष गरजू वस्त्यांमध्ये जाऊन मुलांना वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या छोट्या मुलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, त्यांचे हास्य आणि पालकांच्या डोळ्यांतील समाधान हे आमच्यासाठी सर्वात मोठे समाधान होते," असेही अंकिताने नमूद केले..समाजात आजही अनेक कुटुंबांना मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागतो. अशा वेळी छोटीशी मदतदेखील एखाद्याच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवू शकते, असे मत व्यक्त करत अंकिताने भविष्यातही अशाच सामाजिक उपक्रमांद्वारे गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा संकल्प व्यक्त केला. कपड्यांचे वाटप होताच मुलांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला निरागस आनंद अविस्मरणीय असल्याचे शंतनु कुवेसकर यांनी सांगितले. या उपक्रमावेळी अंकिता वालावलकरसोबत तिचे पती आणि प्रसिद्ध संगीतकार कुणाल भगत, पल्लवी निशांत भगत, सहकारी सौरभ पाटील तसेच वन्यजीव अभ्यासक शंतनु कुवेसकर उपस्थित होते.