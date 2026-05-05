Anuskura Ghat Road Repair : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास आता सुसाट! अणुस्कुरा घाटातील 25 किमी रस्त्याचे होणार मजबुतीकरण, 5 कोटींचा निधी मंजूर

रत्नागिरी : राजापूर तालुक्यातील दळणवळणाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या अणुस्कुरा घाट मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यामधून २५ किलोमीटर रस्त्याचे मजबुतीकरण केले जाणार (Anuskura Ghat road repair funding Maharashtra) असून, पावसाळ्यापूर्वी डागडुजीचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून दुरवस्थेत असलेल्या या मार्गाला आता नवसंजीवनी मिळणार आहे. यासाठी आमदार किरण ऊर्फ भैया सामंत यांनी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता..अणुस्कुरा घाट हा राजापूरच्या अर्थव्यवस्थेची मुख्य वाहिनी मानली जाते. मात्र, गेल्या काही काळापासून ओणी ते अणुस्कुरा या ३३ किलोमीटरच्या पट्ट्यात रस्त्याची प्रचंड चाळण झाली होती. मोठमोठे खड्डे आणि उखडलेल्या डांबरामुळे वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता..विशेषतः पावसाळ्यात या घाटातील प्रवास अत्यंत धोकादायक बनला होता. हे लक्षात घेऊन आमदार सामंत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या मार्गाच्या निधीसाठी मागणी केली होती. रत्नागिरीशी कोल्हापूर जिल्ह्याला जोडणारा हा सर्वांत जवळचा मार्ग आहे. या दुरुस्तीमुळे इंधन आणि वेळेची मोठी बचत होणार आहे. तसेच या भागातील व्यापार आणि पर्यटनालाही मोठी गती मिळणार आहे..असे आहे कामाचे नियोजन...मंजूर निधी ५ कोटी रुपये२५ किलोमीटर अंतराचे डांबरीकरण आणि मजबुतीकरणतांत्रिक प्रस्ताव मुख्य अभियंत्यांच्या अंतिम स्वाक्षरीसाठी सादरप्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होताच निविदा काढणारपावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.