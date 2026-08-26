Anuskura Ghat Traffic: ‘अणुस्कुरा’त ट्रक बंद पडल्याने लहान गाड्यांची एकेरी वाहतूक सायंकाळची स्थिती; एसटींसह मोठी वाहने अडकली

राजापूर: काही तांत्रिक बिघाडामुळे सोळाचाकी ट्रक अणुस्कुरा घाटात बंद पडल्याने दोन्ही बाजूची सर्व वाहतूक काही काळ बंद होती. घाटातून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली होती. अडकून पडलेल्या वाहनांमध्ये दुचाकीसह अन्य वाहनांचा समावेश होता. .यामुळे कोल्हापूरकडून येणाऱ्या एसटींसह मोठी वाहने घाटात अडकून पडली होती. ठप्प झालेली वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते..Sugar Price Hike Maharashtra : साखरेचे भाव क्विंटलमागे 900 रुपयांनी घसरले; तरीही किरकोळ बाजारात दर 67 रुपयांवर, फायदा साठेबाजांचाच?.कोल्हापूरकडे चाललेला सोळाचाकी ट्रक घाटात काही तांत्रिक बिघाड झाल्याने बंद पडला. रायपाटण दूरक्षेत्राचे पोलिस आणि अणुस्कुरा चेकपोस्टवरील पोलिस यांनी तत्काळ धाव घेतली व एकेरी वाहतूक सुरू केली..घाटात अडकून पडलेल्या वाहनांमध्ये दुचाकींसह छोट्या चारचाकी वाहनांचा तसेच राजापूर आगाराच्या एसटीचाही समावेश होता. ट्रक बाजूला करण्यासाठी रात्रीच्या अंधारामुळे अडथळा येत होता. घाटाची एकूणच स्थिती लक्षात घेता, तोंडावर येऊन ठेपलेल्या गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अणुस्कुरामार्गे अवजड वाहतूक बंद करण्यात यावी, अशी मागणी आता जनतेतून होऊ लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.