Raigad News : देवस्थानांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी कडक कायदा लागू करा; बल्लाळेश्वर देवस्थानाची मुख्यमंत्र्यांकडे ठाम मागणी!

Anti Land Grabbing Law : 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघ' यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात या विषयासाठी सर्वत्र प्रचार व प्रसार मोहीम हाती घेतली आहे. व त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून सदरचा कायदा महाराष्ट्रात त्वरीत लागू करावा यासाठी मागणी केली आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : देवस्थानांच्या हजारो एकर शेत जमिनी भूमाफियांनी हडपल्या आहेत. या जमिनींच्या संरक्षणासाठी गुजरात व कर्नाटकच्या धर्तीवर कठोर असा अँटी लँड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध) कायदा लागू करून एसआयटी स्थापन करा या मागणीचे निवेदन मंगळवारी अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र बल्लाळेश्वर देवस्थानतर्फे पाली - सुधागड तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.

