Raigad News : देवस्थानांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी कडक कायदा लागू करा; बल्लाळेश्वर देवस्थानाची मुख्यमंत्र्यांकडे ठाम मागणी!

पाली : देवस्थानांच्या हजारो एकर शेत जमिनी भूमाफियांनी हडपल्या आहेत. या जमिनींच्या संरक्षणासाठी गुजरात व कर्नाटकच्या धर्तीवर कठोर असा अँटी लँड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध) कायदा लागू करून एसआयटी स्थापन करा या मागणीचे निवेदन मंगळवारी अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र बल्लाळेश्वर देवस्थानतर्फे पाली - सुधागड तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. .या निवेदनात नमूद केले आहे की महाराष्ट्रात अनेक देवस्थाने आहेत. त्यांच्या प्रचंड प्रमाणात जमिनी आहेत. व त्यातील अनेक जमिनी भूमाफीयांनी परस्पर बेकायदेशीरपणे हडप केल्या आहेत. अशी अनेक प्रकरणे सध्या उघडकीस येत आहेत. यावर प्रतिबंध म्हणून गुजरात व कर्नाटक राज्यांमध्ये 'अँटी लँड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध) कायदा' हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघ' यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात या विषयासाठी सर्वत्र प्रचार व प्रसार मोहीम हाती घेतली आहे. व त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून सदरचा कायदा महाराष्ट्रात त्वरीत लागू करावा यासाठी मागणी केली आहे. त्यामुळे श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान सुद्धा सदरचा कायदा महाराष्ट्रात त्वरित यावा व देवस्थानांच्या जमिनी देवस्थानांच्याच ताब्यात सुरक्षित रहाव्यात व देवस्थानांच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने 'अँटी लँड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध) कायदा' हा कायदा लागू करावा या केलेल्या मागणीसाठी आम्ही आमचे समर्थन देत आहोत. व मागणी करीत आहोत. असे नमूद केले आहे. तहसीलदार उत्तम कुंभार यांना निवेदन देतेवेळी बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र अरविंद गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव मोहन आपटे, विश्वस्त प्रमोद जगन्नाथ पावगी, व्यवस्थापक चंद्रशेखर वैजनाथ सोमण, मारूती देवस्थान विश्वस्त चिंतामणी खोडागळे व हिंदुजनजागृती समिती समन्वयक रायगड जिल्हा राजेंद्र पावसकर आदी उपस्थित होते.