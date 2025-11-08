कोकण

Raigad News : अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीत संकष्टी चतुर्थीला भक्तिमळा फुलला; दर्शनासाठी पहाटे पासून संध्याकाळपर्यंत रांगा!

Ashtavinayak Pilgrimage : संकष्टी चतुर्थीला शनिवारी अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीत भाविकांचा भक्तिमळा फुलला होता. शनिवारी सुट्टी असल्यामुळे महाराष्ट्रातून भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. श्री. बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी पहाटे पासून संध्याकाळपर्यंत भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : संकष्टी चतुर्थी निमित्त श्री. बल्लाळेश्वर मंदिर व गाभाऱ्यात फुलांची सजावट करण्यात आली होती. श्री. बल्लाळेश्वरला देखील आभूषण व वस्त्र परिधान करण्यात आले होते. तसेच मंदिरा बाहेर रांगोळी देखील काढण्यात आली होती. श्री. बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून व भारतातून भाविक दाखल झाले होते. यामुळे येथे चांगली आर्थिक उलाढाल झाली असून येथील स्थानिक व्यावसायिक सुखावले आहेत.

