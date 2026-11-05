कोकण

Cycling Record: २३५ कि.मी. सायकलप्रवास पूर्ण केला १४ तासांत; प्रा. अविनाश मांजरेकर यांचा विक्रम

Avinash Manjrekar Cycling Record,: कणकवली येथील प्राचार्य अविनाश मांजरेकर यांनी अवघ्या १४ तासांत २३५.८६ किलोमीटरचा सायकल प्रवास पूर्ण केला. कणकवली ते गोव्यातील मांद्रे-हरमल आणि पुन्हा कणकवली असा प्रवास करत त्यांनी जिद्द आणि चिकाटीचे उदाहरण घालून दिले.
Principal Avinash Manjrekar Completes a 235.86 Km Cycling Journey from Kankavli to Goa and Back

Principal Avinash Manjrekar Completes a 235.86 Km Cycling Journey from Kankavli to Goa and Back

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तळेरे : ध्येय निश्चित असेल आणि मनात जिद्द असेल, तर वय किंवा परिस्थिती आड येत नाही, याचा प्रत्यय वामनराव महाडिक माध्यमिक विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य अविनाश मांजरेकर यांनी दिला आहे. त्यांनी कणकवली ते गोव्यातील मांद्रे-हरमल आणि पुन्हा कणकवली असा तब्बल २३५.८६ किलोमीटरचा सायकल प्रवास यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. रविवारी

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