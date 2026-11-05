Cycling Record: २३५ कि.मी. सायकलप्रवास पूर्ण केला १४ तासांत; प्रा. अविनाश मांजरेकर यांचा विक्रम

तळेरे : ध्येय निश्चित असेल आणि मनात जिद्द असेल, तर वय किंवा परिस्थिती आड येत नाही, याचा प्रत्यय वामनराव महाडिक माध्यमिक विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य अविनाश मांजरेकर यांनी दिला आहे. त्यांनी कणकवली ते गोव्यातील मांद्रे-हरमल आणि पुन्हा कणकवली असा तब्बल २३५.८६ किलोमीटरचा सायकल प्रवास यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. रविवारी .(ता. १) पहाटे ५ वाजता सुरू झालेली ही मोहीम सुमारे १४ तासांच्या प्रवासानंतर पूर्ण झाली.पहाटेच्या शांत वातावरणात कणकवलीतून त्यांनी सायकल मोहिमेला सुरुवात केली. कुडाळ, सावंतवाडी, आरोंदा, किरणपाणी, हरमल असा प्रवास करीत ते गोव्यातील निसर्गरम्य मांद्रे येथे पोहोचले. तेथे देवीचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी पुन्हा कणकवलीच्या दिशेने परतीचा प्रवास सुरू केला..२३५ किलोमीटरचा हा प्रवास मांजरेकर यांच्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेची कसोटी पाहणारा ठरला. दुपारच्या कडक उन्हात सायकल चालविताना शरीराची दमछाक होत होती. त्यातच परतीच्या प्रवासात रात्री सायकलचा हेडलाईट अचानक बंद पडल्याने अंधारात पुढील वाटचाल करण्याचे आव्हान निर्माण झाले..मात्र, संयम आणि इच्छाशक्तीच्या बळावर त्यांनी प्रवास सुरू ठेवत मोहीम पूर्ण केली. या संपूर्ण मोहिमेत त्यांनी ७ तास ३० मिनिटांहून अधिक काळ प्रत्यक्ष पॅडलिंग केले. एकूण १४ तासांच्या प्रवासात २३५.८६ किलोमीटरचे अंतर पार करणे ही त्यांच्या सायकलिंगमधील आवडीची आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची प्रचिती देणारी कामगिरी ठरली. सायकलिंग हा केवळ छंद नसून शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक चिकाटी आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.