Sindhudurg : २० कोटींचे उपचार, पण जिल्ह्याबाहेरच धाव; आयुष्मान भारत योजनेतून उघड झाले सिंधुदुर्गचे आरोग्य वास्तव

सिंधुदुर्ग : राज्यांमध्ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितरित्या राबवली जाते. जन आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व नागरिकांना प्रतिकुटुंब प्रतिवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयात मोफत केले जातात. .यामध्ये तब्बल २३९९ शस्त्रक्रिया व उपचारांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिका धारकांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे याचा लाभ राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी यांनाही मिळत आहे. .सावंतवाडीत आयुष केंद्र प्रस्तावित; जिल्ह्याला दिलासा.त्यांच्या प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिवर्षी पाच लाख रुपयांचे आरोग्य उपचार मोफत मिळत आहेत. केंद्राने २३ सप्टेंबर २०१८ ला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य ही भारतातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना दरवर्षी प्रतिकुटुंब ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस वैद्यकीय उपचार पुरवणारी एक आरोग्य विमा योजना आणली आहे, ज्यामध्ये देशभरातील अंगीकृत सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये द्वितीयक आणि तृतीयक स्तरावरील उपचारांचा समावेश आहे. .या योजनेत पूर्व-अस्तित्वातील आजारांवर कोणतीही मर्यादा नाही आणि पूर्व-रुग्णालयीन तसेच रुग्णालयानंतरच्या खर्चांचाही यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, देशातील कोणत्याही राज्यात अंगीकृत रुग्णालयात उपचार घेण्याची व्यवस्था यात केली आहे. यासाठी केवळ आयुष्मान भारत कार्ड आवश्यक आहे. राज्याने याला पूरक महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली आहे. या दोन्ही योजना एकत्रितरित्या महाराष्ट्रात राबविल्या जात आहेत. त्यामुळे याची महाराष्ट्र राज्यात व्याप्ती वाढली आहे..Premium|Healthcare Management Information System : महाराष्ट्राच्या आरोग्याचा 'एक्स-रे'; कोणत्या जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम आणि कुठे आहे ताण?.उद्दिष्टाच्या ६२ टक्के कामसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १३ शासकीय आणि १६ खासगी रुग्णालयांचा यात समावेश केला आहे. यासाठी जिल्ह्यातील ८ लाख १४ हजार ४७९ नागरिक पात्र आहेत. यातील ४ लाख ९३ हजार ४८१ लाभार्थ्यांनी ‘आयुष्मान’ कार्ड काढली आहेत. उद्दिष्टांच्या ६२ टक्के काम झाले आहे. कार्ड वितरण करण्याची टक्केवारी राज्यात सर्वाधिक आहे. पिवळे, नारंगी आणि पांढरे या तिन्ही प्रकारच्या शिधापत्रिकाधारकांचा यात समावेश आहे. कार्ड काढलेल्या लाभार्थ्यांपैकी जिल्ह्यातील ५ हजार ९३४ रुग्णांनी याचा २०२५ मध्ये लाभ घेतला आहे. आतापर्यंत ६१ हजार ८६१ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. यासाठी एक अब्ज ६७ कोटी ४८ लाख ४२ हजार ४७१ रुपये शासनाने खर्च केले आहेत..व्याप्ती वाढवलीकेंद्राने गरीब सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना २०११ च्या यादीत असलेल्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेत पात्र ठरविले होते. त्यानुसार नावेही जाहीर केली होती. मात्र, राज्याने याची व्याप्ती वाढविली आहे. आता पांढरी शिधापत्रिका असलेल्या लाभार्थ्यांनाही याचा लाभ मंजूर मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी प्रत्येकाने आपली शिधापत्रिका बारा अंकी करून घेणे गरजेचे आहे, तरच ‘आयुष्मान’ कार्ड काढता येणार आहे. त्यानंतर गरज पडल्यास उपचार घेता येणार आहेत. कर्करोग, हृदयरोग शस्त्रक्रिया, मूत्रपिंड व मूत्रमार्ग विकार शस्त्रक्रिया, मेंदू व मज्जासंस्था विकार, अस्थिव्यंग, जठार व आतडे शस्त्रक्रिया, प्लास्टिक सर्जरी, जळीत, स्त्रीरोग, बालरोग, त्वचारोग, मोतीबिंदू वगळून नेत्र शस्त्रक्रिया, कृत्रिम अवयव, फुफ्फुस आजारावरील उपचार, सांधे प्रत्यारोपण, मानसिक आजार आदी गंभीर आजारांवर उपचार व शस्त्रक्रिया केल्या जातात..प्रत्यारोपणालाही मदतशासनाने आता १० लाख रुपयांपर्यंत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पाच लाखांपेक्षा जास्त महागड्या शस्त्रक्रियाही मोफत होणार आहेत. यामध्ये हृदय प्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, परकीय अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण, अनोळखी दात्याकडून अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण, जुळणारा अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण, कॅथेटर वापरून हृदयाच्या खराब झालेल्या महाधमनी झडपेच्या जागी नवीन झडप बसवणे, कॅथेटरद्वारे महाधमनी झडप बदलणे आदी नऊ प्रकारच्या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे..‘वय वंदना’चा पर्यायशासनाने ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ‘वय वंदना’ ही योजना आणली आहे. मुळात आयुष्मान भारत योजनेचा प्रतिवर्षी पाच लाख रुपये लाभ या ज्येष्ठ नागरिकांना दिला जातो. या व्यतिरिक्त वय वंदना योजनेअंतर्गत अतिरिक्त पाच लाख रुपयांचा लाभही मिळतो. याचाच अर्थ ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एका वर्षात प्रतिकुटुंब दहा लाख रुपये लाभ मिळत आहे..७० वर्षांवरील वय वंदना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्ह्यात ५५ हजार ४२२ ज्येष्ठ नागरिक पात्र आहेत. त्यातील २१ हजार ३१५ जणांची नोंदणी झाली असून केवळ ३८ टक्केच नोंदणी झाली आहे. शंभर टक्के नोंदणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनी प्रथम ही नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे..सिंधुदुर्गची आघाडीराज्यात आयुष्मान भारत कार्ड वितरण करण्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा आघाडीवर आहे. याला कारण आहेत जिल्ह्यातील आशा वर्कर्स, ज्यांनी गावोगावी सातत्याने जाऊन नागरिकांना ही कार्ड काढण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. त्यामुळेच जिल्हा राज्यात आघाडीवर राहू शकला आहे. ‘आयुष्मान भारत’चे एक कार्ड जनरेट करण्यासाठी २० रुपये आणि एक कार्ड वितरण करण्यासाठी दहा रुपये शासन आशांना देते. याचा लाभही जिल्ह्यातील आशा वर्कर्सना होत आहे..७० गावांत १०० टक्के कार्डआयुष्मान भारत अंतर्गत वर्षाला प्रतिकुटुंब पाच लाख रुपयांचा मोफत उपचार घ्यायचा असल्यास यासाठी आवश्यक आयुष्मान कार्ड असणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी जिल्ह्यातील अनेक गावांत यासाठी खास शिबिरे घेतली होती. यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील ७० गावांत कार्डचे १०० टक्के वितरण झाले आहे..मर्यादा चव्हाट्यावरआयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना जिल्ह्यासाठी वरदान ठरत आहे. मात्र, यासाठी आवश्यक सुविधा जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत नाहीत. २०२५ या वर्षात जिल्ह्यातील रुग्णांना मिळालेला लाभ प्रामुख्याने गोवा मेडिकल कॉलेज येथील आहे. खासगी संस्थांचा विचार केल्यास पडवे मेडिकल कॉलेज येथे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत. .योजनेअंतर्गत मुळात द्वितीय आणि तृतीय दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मोफत देण्यात येतात. मात्र, या सुविधाही जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य आस्थापनांमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील रुग्णांना गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा पडवे मेडिकल कॉलेजचा आसरा घ्यावा लागत आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना जिल्ह्यासाठी दिलासा देणारी ठरली आहे. .१ जानेवारी ते १५ डिसेंबर २०२५ या साडेअकरा महिन्यांत यातून तब्बल ५ हजार ९३४ रुग्णांना उपचार मिळाले. या उपचारांचे मूल्य तब्बल २० कोटी १६ लाख १० हजार ९७० रुपये एवढे आहे. असे असले तरी या योजनेतील आकडेवारी पाहता सिंधुदुर्ग वैद्यकीय सुविधांसाठी गोव्यावर किती अवलंबून आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गोवा मेडिकल कॉलेज अथवा एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज पडवे याचाच नागरिकांना आधार घ्यावा लागला आहे. जिल्ह्यात शासकीय मेडिकल कॉलेज तसेच अन्य शासकीय रुग्णालये असतानाही तेथे पुरेशा सुविधा नसल्याचे या सगळ्या आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे. - विनोद दळवी.शासकीय रुग्णालय तरीही...२०२५ या वर्षात शासकीय आस्थापनात लाभ घेतलेल्या २०११ रुग्णांपैकी १११९ रुग्णांना गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार घ्यावे लागले. केवळ ८९२ जणांना जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात उपचार मिळाले. म्हणजे उपचार घेतलेल्या रुग्णांतील ५० टक्के रुग्णांनाही जिल्ह्यातील शासकीय संस्थेत उपचार मिळाले नाहीत. शासनाने या उपचारापोटी शासकीय संस्थांना ६ कोटी २ लाख ५२ हजार ३०० रुपये मोजले आहेत. .यातील एकट्या गोवा मेडिकल कॉलेजला ४ कोटी २८ लाख ८० हजार ४०० रुपये दिले आहेत, तर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांना एक कोटी ७३ लाख ७१ हजार ९०० रुपये दिले आहेत. खासगी रुग्णालयांचा विचार केल्यास ३ हजार ८९३ रुग्णांनी उपचार घेतले आहेत. त्यातील एकट्या पडवे मेडिकल कॉलेजमध्ये २१३१ रुग्णांनी उपचार घेतले आहेत. जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयात केवळ १७६२ रुग्णांवर उपचार होऊ शकले. खासगी रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या रुग्णांवर शासनाने १३ कोटी ८१ लाख ५० हजार ८७० रुपये खर्च केले आहेत. जिल्ह्याची राजधानी सिंधुदुर्गनगरी शासकीय मेडिकल कॉलेज असताना तेथे केवळ १७० रुग्णांवर उपचार होऊ शकले आहेत..जिल्ह्यातील रुणांची दमछाकगोवा मेडिकल कॉलेज या शासकीय रुग्णालयाचा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश केल्याने त्याचा फायदा जिल्ह्यातील रुग्णांना होत आहे. विशेषतः सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ले तालुक्यांतील रुग्ण येथे उपचाराला जातात. मात्र, आपली बोली भाषा आणि गोव्याची बोली भाषा यात फरक आहे. त्यामुळे भाषेशी जुळवून घेताना रुग्णांच्या नातेवाईकांची दमछाक होते..गोव्यातील यंत्रणाही तोकडीगोवा मेडिकल कॉलेज येथे जिल्ह्यातील रुग्ण मोठ्या संख्येने उपचाराला जात असल्याने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने तेथे एक आरोग्य कर्मचारी नियुक्त केला आहे. त्या कर्मचाऱ्याकडून जिल्ह्यातील रुग्णांना चांगल्या प्रकारे मदत होत आहे. मात्र, एकच कर्मचारी दिवसरात्र आणि वर्षाचे ३६५ दिवस सेवा देऊ शकत नाही. त्यामुळे अजून एक कर्मचारी येथे नियुक्त करणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. .गतवर्षात शासकीय रुग्णालयात मिळालेला लाभ (लाखात)रुग्णालय नाव उपचार घेतलेले रुग्ण खर्चशासकीय मेडिकल कॉलेज, गोवा ११९१ ४,२८,८०,४००उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली २९४ ६५,४०,६००उपजिल्हा रुग्णालय, सावंतवाडी १७८ ३६,९३,२००शासकीय मेडिकल कॉलेज, सिंधुदुर्गनगरी १७० १९,१५,१००ग्रामीण रुग्णालय, देवगड १४७ ३०,१८,२००ग्रामीण रुग्णालय, वैभववाडी १० ६,५५,२००.ग्रामीण रुग्णालय, मालवण १० ४,७८,४००ग्रामीण रुग्णालय, पेंडूर कट्टा १० ४,०५,६००ग्रामीण रुग्णालय, दोडामार्ग ८ १,५२,२००उपजिल्हा रुग्णालय, शिरोडा ६ २२,०००उपजिल्हा रुग्णालय, वेंगुर्ले ३ १२,०००ग्रामीण रुग्णालय, कुडाळ ० ०.गतवर्षी खासगी रुग्णालयात मिळालेला लाभ (लाखात)रुग्णालय नाव उपचार घेतलेले रुग्ण खर्चएसएसपीएम मेडिकल कॉलेज अँड लाइफ टाईम हॉस्पिटल २१३१ ८,८९,४९,८००कोकण कॅन्सर अँड मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल ४११ २,०९,४८,४००गुरुकृपा हॉस्पिटल ३०६ ६०,१३,८००डॉ. गद्रे आय केअर सेंटर १९७ ३७,८७,२००सुयश हॉस्पिटल २१० ४३,१६,३१०संजीवनी हॉस्पिटल २०२ ३९,५६,७६०.राणे हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर १०० ५७,०५,०००डॉ. नागवेकर हॉस्पिटल अँड नर्सिंग होम ९६ ३०,६८,६२०विवेकानंद नेत्रालय, कणकवली ८१ १७,९६,५००संजीवनी बाल रुग्णालय ८३ १,५६,८००अंकुर हॉस्पिटल झांट्ये सेंटर ४१ ९,३२,४००गेटवेल फक्चर अँड क्सिडेंट हॉस्पिटल २२ ७,००,०००.श्रीराम हॉस्पिटल अँड क्रिटिकेअर हॉस्पिटल, सावंतवाडी १४ ८,२५,०००यशराज हॉस्पिटल १२ ५,१३,०००चितारी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकेअर, सावंतवाडी १ १,६८,४८०यशवंतराव नाईक रुरल हॉस्पिटल, नेरुर ० ०.एकेकाळी मनिऑर्डरवर जगणाऱ्या या जिल्ह्याने अलीकडच्या काळात आर्थिक स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल केली आहे. जिल्ह्याचे हजारो नागरिक कामानिमित्त जिल्ह्याबाहेर राहतात. मात्र, त्यांची शिधापत्रिका जिल्ह्यातच आहे, अशा नागरिकांनी मोठ्या संख्येने अद्याप आयुष्मान भारत कार्ड काढले नाही. या स्थलांतरित नागरिकांना मोबाईलवर संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यांना कार्ड काढण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे.- नीलेश मठकर, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी.जिल्ह्यात ८ लाख १४ हजार ४७९ पात्र लाभार्थी आहेत. त्यातील ४ लाख ९३ हजार ४८१ लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्डचे वितरण केले आहे. शिल्लक लाभार्थ्यांत असंख्य मृत आहेत. अजून दीड ते दोन लाख कार्डचे वितरण झाल्यास जिल्ह्याचे काम १०० टक्के होणार आहे. अनेकांच्या शिधापत्रिकेचा १२ अंकी डिजिटल नंबर नाही. शिल्लक लाभार्थ्यांना कार्ड नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मोहीम राबविण्यात येत आहे.- डॉ. सई धुरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.आयुष्मान भारत’अंतर्गत आता आमचे लक्ष एक एक तालुका १०० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या दुष्टीने नियोजन केले आहे. तसेच ग्रामस्तरावर कर्मचारी काम करीत आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी आरोग्याची संजीवनी देणाऱ्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम आयुष्मान भारत कार्ड काढून घ्यावे. यासाठी शिल्लक राहिलेल्या नागरिकांनी सहकार्य करावे.- रवींद्र खेबुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.आतापर्यंत जिल्ह्यासाठी १३ शासकीय आणि १६ खासगी रुग्णालयांचा यात समावेश केला आहे. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश नव्हता. आता शासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जास्तीत जास्त सुविधा आहेत, त्या आरोग्य केंद्रांचा यात समावेश करणार आहोत.- प्रवीण गोरुले, जिल्हा समन्वयक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक 