कोकण

Sindhudurg : २० कोटींचे उपचार, पण जिल्ह्याबाहेरच धाव; आयुष्मान भारत योजनेतून उघड झाले सिंधुदुर्गचे आरोग्य वास्तव

Ayushman Bharat Health Scheme : आयुष्मान भारत व फुले जन आरोग्य योजनेतून कोट्यवधींचे उपचार झाले असले तरी जिल्ह्यात पुरेशा द्वितीय व तृतीय आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत.
Patients from Sindhudurg travel to Goa Medical College for advanced treatment under the Ayushman Bharat health scheme.

Patients from Sindhudurg travel to Goa Medical College for advanced treatment under the Ayushman Bharat health scheme.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सिंधुदुर्ग : राज्यांमध्ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितरित्या राबवली जाते. जन आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व नागरिकांना प्रतिकुटुंब प्रतिवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयात मोफत केले जातात.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Private Hospital
district
Goverment Hospital
public health scheme
health
Healthcare
Ayushman Bharat scheme
hospital treatment

Related Stories

No stories found.