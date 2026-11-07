बांदा, : परराज्यातील धनदांडग्यांना आणून स्थानिकांवर राजकीय दबाव आणत महाराष्ट्र पोखरण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. पिंगुळी पाझर तलाव आणि सासोली येथील जमीन घोटाळा हा त्याचाच भाग असून, स्थानिक जनतेवर होणारी ही दादागिरी मनसे कदापि खपवून घेणार नाही. विकसकाच्या बाऊन्सर्सचा बंदोबस्त करा, अन्यथा मनसेला कायदा हातात घेऊन ‘खळखट्याक’ करावा लागेल, असा थेट इशारा मनसे नेते तथा माजी गृहराज्यमंत्री बाळा नांदगावकर यांनी दिला..येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पिंगुळी येथील उपोषणकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी वस्तुस्थिती मांडली. नांदगावकर म्हणाले, ‘‘पिंगुळी पाझर तलावाच्या उपोषणस्थळी भेट दिल्यावर भयानक वास्तव समोर आले. तेथील स्थानिक ग्रामस्थ दहशतीच्या छायेखाली वावरत आहेत. परराज्यातील गाड्यांमधून महिला व पुरुष बाऊन्सर फिरत असून त्यांची दहशत निर्माण केली जात आहे. महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पाझर तलावाचा आडोसा घेत प्लॉटिंग करून विक्री करण्याच्या जाहिरात तयार केल्या जात आहे. अधिकारी मराठी माणूस असूनही स्थानिकांना मदत करत नाहीत, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.’’.या गंभीर मुद्यावर त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहीकर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. ग्रामस्थांच्या मागण्या समजून घेऊन स्थानिकांना सहकार्य करावे, तसेच बाऊन्सर्सचा तातडीने बंदोबस्त करावा; अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला.शिरीष सावंत (नेते, मनसे सिंधुदुर्ग जिल्हा संपर्कप्रमुख), संदीप दळवी (सरचिटणीस, मनसे), अनिल केसरकर (जिल्हाध्यक्ष, मनसे), मिलिंद सावंत (तालुकाध्यक्ष, सावंतवाडी मनसे), प्रा. कौस्तुभ सावंत .(जिल्हाध्यक्ष, विद्यार्थी सेना मनसे), कुणाल किनळेकर (उपजिल्हाध्यक्ष, मनसे), विनायक सावंत (तालुकाध्यक्ष, दोडामार्ग मनसे), लक्ष्मण कुबल (उपतालुकाध्यक्ष, दोडामार्ग मनसे), संदीप गवस (सचिव, मनसे), मधुसूदन घाबल (शहराध्यक्ष, दोडामार्ग), अनघा केसरकर (तालुका उपाध्यक्ष, सावंतवाडी), राजू कासकर (शहराध्यक्ष, सावंतवाडी), गुरुदास गवडे, चिन्मय नाडकर्णी (शहराध्यक्ष, बांदा), काशिराम गावडे (विभाग अध्यक्ष, आंबोली), दिनेश मुळीक (शाखा अध्यक्ष, इन्सुली) व साई कदम उपस्थित होते..मुख्यमंत्री, राज ठाकरेंची भेट घेणार!सासोली जमीनप्रकरणी नांदगावकर म्हणाले, ‘‘त्याच विकसकाने बनावट कागदपत्रांद्वारे १२५० एकर जमीन परप्रांतीय धनदांडग्यांच्या घशात घातली आहे. कोकणाचे कॅलिफोर्निया करू म्हणणारे आता कुठे गेले? राज ठाकरे यांनी आधीच जमिनी न विकण्याचे आवाहन कोकणी माणसाला केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कोकणातील विनाशकारी प्रकल्प, जंगल आणि जैवविविधतेचे नुकसान टाळण्याबाबत लक्ष वेधू.तसेच शक्तिपीठ महामार्गाला जनतेचा विरोध असेल, तर मनसे जनतेसोबत रस्त्यावर उतरेल. जिल्ह्याची स्थिती पाहता येथे सुविधाचा अभाव दिसत आहे. येथील आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर आहे. येथील सर्व प्रश्न घेऊन राज ठाकरेंच्या कानावर घालू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.