Ballaleshwar Temple: 'पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी बल्लाळेश्वर देवस्थान सरसावले'; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात दोन लाख एक्कावन्न हजारांची मदत

Compassion in Action: देवस्थानच्या वतीने मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी 2 लक्ष 51 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. या मदतीचा धनादेश नुकताच सुधागड तहसीलदार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
Ballaleshwar Devasthan donates ₹2.51 lakh to the Chief Minister’s Relief Fund for flood victims in Maharashtra.

सकाळ वृत्तसेवा
-अमित गवळे

पाली: मराठवाड्यात महापुराच्या तडाख्यात शेतीसह संसारही वाहून गेले. त्यामुळे सरकार कडून मिळणार्‍या मदतीची शेतकरी बांधव आस धरून बसला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अष्टविनायकांपैकी एक असलेल्या पाली येथील प्रसिद्ध श्री. बल्लाळेश्वर देवस्थान संस्था मदतीसाठी पुढे सरसावली आहे.

