Ballaleshwar Temple: 'पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी बल्लाळेश्वर देवस्थान सरसावले'; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात दोन लाख एक्कावन्न हजारांची मदत

-अमित गवळे पाली: मराठवाड्यात महापुराच्या तडाख्यात शेतीसह संसारही वाहून गेले. त्यामुळे सरकार कडून मिळणार्या मदतीची शेतकरी बांधव आस धरून बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर अष्टविनायकांपैकी एक असलेल्या पाली येथील प्रसिद्ध श्री. बल्लाळेश्वर देवस्थान संस्था मदतीसाठी पुढे सरसावली आहे..देवस्थान च्या वतीने मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी 2 लक्ष 51 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. या मदतीचा धनादेश नुकताच सुधागड तहसीलदार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. धाराशीव, नांदेड, लातूर, परभणी, बीड, जालन्याला पडलेली महापुराची मगरमिठी अजूनही सैल झालेली नाही. शेतांमध्ये अद्याप गुडघाभर पाणी असल्यामुळे पंचनामेही रखडले आहेत. .त्यामुळे श्री. बल्लाळेश्वर देवस्थान संस्थेकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात 2 लक्ष 51 हजार रुपयांचा धनादेश सुधागड तालुक्याचे तहसीलदार उत्तम कुंभार यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव आपटे, विश्वस्त विश्वास गद्रे, व्यवस्थापक शेखर सोमण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..श्री.बल्लाळेश्वर देवस्थान संस्था पाली यांच्याकडून नेहमीच आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीचा ओघ सुरू असतो. कोरोना महामारीत देखील बल्लाळेश्वर देवस्थान कडून भरघोस मदत करण्यात आली होती. याबरोबरच काही वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या पूरस्थितीतही देवस्थान तर्फे भरघोस मदत करण्यात आली होती. .देवस्थान मार्फत भक्तांसाठी, गरीब गरजूंना सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्यासाठी सातत्याने आर्थिक मदत करण्यात येते. प्रत्येक आठवड्यातून एक दिवस भक्तांसाठी व गरजू नागरिकांना विविध आजारांवर तज्ञ डॉक्टरांच्या सहाय्याने मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाते. त्यामुळे श्री.बल्लाळेश्वर देवस्थान संस्था पाली यांचे काम हे नेहमीच कृतिशील राहिले आहे.