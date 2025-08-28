Raigad News: 'गणेश विसर्जनावेळी जमा झालेल्या निर्माल्याचे होणार खत'; श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानतर्फे नगरपंचायतला निर्माल्य कलश

-अमित गवळे पाली: श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान तर्फे बुधवारी (ता. 27) पाली नगरपंचायत कडे तीन मोठे निर्माल्य कलश देण्यात आले. गणेश विसर्जनावेळी या निर्माल्य कलशामध्ये निर्माल्य जमा केले जाणार आहे. आणि या निर्माल्याचे खत बनवले जाणार आहे..श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान अनेक प्रकारचे विधायक सामाजिक उपक्रम राबवित असतात. आत्ता गणेशोत्सव चालू आहे आणि गणपती विसर्जनाच्या वेळी देवाचे पवित्र निर्माल्य इकडे तिकडे पडू नये तसेच पर्यावरणाची हानी होऊ नये. यासाठी पाली अंबा नदीवर विसर्जनासाठी जाणाऱ्या गणपतीं बरोबर असणारे निर्माल्य एकत्रित संकलन करून त्याचा योग्य विनियोग करावा या हेतूने पाली नगरपंचायत प्रभारी नगराध्यक्ष अरिफ मनियार व मुख्याधिकारी माधुरी मडके यांनी श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानकडे गणपती विसर्जनाच्या ठिकाणी ठेवण्यासाठी तीन मोठ्या निर्माल्य कलशाची मागणी केली. .त्यानुसार श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली यांनी तीन मोठे आकर्षक निर्माल्य कलश नगरपंचायतीस उपलब्ध करून दिले. अशी माहिती श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे यांनी दिली. निर्माल्य कलश देतेवेळी श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव आपटे, श्री. मराठे सर, पाली नगरपंचायत प्रभारी नगराध्यक्ष अरिफ मनियार, मुख्याधिकारी माधुरी मडके व नगरपंचायत कर व प्रशासकीय अधिकारी सोनल शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते..गणेश विसर्जनासाठी आलेल्या नागरिकांनी आपल्यासोबत असलेले निर्माल्य कुठेही न टाकता ते निर्माल्य कलशातच टाकावे असे आवाहन पाली नगरपंचायत मार्फत करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.