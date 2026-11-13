Ballaleshwar Temple: पालीच्या बल्लाळेश्वर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी; हॉटेल, दुकाने फुलली, रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी

पाली: दिवाळी सुट्यांमध्ये अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीत बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. पालीत भाविकांची मोठी रेलचेल सुरू झाली आहे. शाळा व महाविद्यालयांना दिवाळीच्या सुट्ट्या अजूनकाही दिवस असल्यामुळे पालीत भाविकांची मोठी वर्दळ आहे. त्यामुळे येथील हाॅटेल व्यावसायिक व दुकानदारांचा धंदा तेजीत आला आहे. मात्र भाविकांच्या व इतर वाहनांमूळे पालीत वाहतुक कोंडी वाढत आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.श्री. बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून भाविक दाखल होत आहेत. यामुळे येथे चांगली आर्थिक उलाढाल होत असून येथील स्थानिक व्यावसायिक सुखावले आहेत. दिवाळीनिमित्त मंदिराला विद्युत रोषणाई व आकर्षक फुलांची सजावट केली आहे. मंदिरात व मंदिराबाहेर मोठ्या व सुबक रांगोळ्या देखील काढल्या आहेत. दिवाळी सुट्टयांमुळे मंदिर परिसरातील दुकाने व हाॅटेल ग्राहकांनी गजबजले आहेत. लॉजिंग बोर्डिंग वाल्यांचे आगाऊ बुकिंग झाले आहे. सध्या मंदिर परिसराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. .परिसरातील हॉटेल, खेळण्याची व शोभिवंत वस्तुंची आणि खाऊची दुकाने, नारळ, हार, फुल, पापड व मिरगुंड विक्रेते, सरबतवाले, प्रसाद व पेढेवाले आदिंचा धंदा चांगला होत आहे. अनेक भाविक स्वतःची वाहने घेवून येत आहेत. तर काही लक्झरी किंवा खाजगी बसेसने येतात. यामुळे पालीतील रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे. काहीवेळेस नाक्यावर तैनात असलेले वाहतूक पोलीस तसेच पूर्णवेळ बल्लाळेश्वर मंदिर ट्रस्टचे सुरक्षा रक्षक वाहतुक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत..आदिवासींना रोजगार अनेक आदिवासी महिला मंदिराबाहेर गावठी भाज्या, अस्टर व झेंडूची फुले आणि कंदमुळे आदी घेऊन विक्रीसाठी बसतात. येणारे भाविक आवर्जून येथे मोठ्या प्रमाणात यांची खरेदी करत आहेत. त्यामुळे आदिवासी महिलांना चांगला रोजगार मिळत आहे..वाहतुक कोंडी जटिलयेथील अरुंद रस्ते, विनाप्रवेश (नो एन्ट्री) मधुन जाणारी वाहने, मोठ्या व अवजड वाहनांची रेलचेल, वाहतुकीचे नियम मोडणारे वाहन चालक आदी कारणांमुळे पालीत वारंवार वाहतूक कोंडी होते. सुट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात गाड्या व बसेस पालीत दाखल होत आहेत. अरुंद रस्त्यामुळे व अवैध पार्किंग मुळे दोन्ही बाजुने आलेल्या वाहनांना जाण्यासाठी जागा मिळत नाही. परिणामी वाहने अडकून पडून वाहतूक कोंडी होते. अशा वेळी पोलीसांचे प्रयत्न असफल ठरतात. या वाहतुक कोंडीचा त्रास पादचाऱ्यांना सुद्धा होतो. मंदिर परिसरात देखील अवैध्यरित्या पार्क केलेल्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे भाविकांची गैरसोय होते. हे थांबविण्यासाठी बाह्यवळण मार्ग लवकर करण्याची मागणी होत आहे..भाविकांच्या येणाऱ्या गर्दीचा अंदाज घेऊन योग्य व्यवस्थापन व नियोजन करण्यात आले आहे. बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने भाविकांच्या सोयीसाठी शुद्ध थंड पाणी व इतर व्यवस्था करण्यात आली आहे. नाममात्र दरात प्रसादालय मध्ये प्रसाद (भोजन) उपलब्ध आहे. सुरक्षारक्षक तैनात आहेत. भाविकांना राहण्यासाठी सुसज्ज सर्व सोयी सुविधांनी युक्त आधुनिक दोन भक्त निवास आहेत. रांगेत उभे राहण्यासाठी रेलींग व शेड उभारण्यात आली आहे. वाहने पार्क करण्यासाठी देवस्थानची दोन भव्य मोफत पार्किंग देखील आहे. तसेच सुसज्ज स्वच्छता गृह देखिल उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होत नाही. देवस्थान ट्रस्ट तर्फे सर्वतोपरी योग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे.जितेंद्र गद्रे, अध्यक्ष, बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, पाली.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दिवाळी सुट्यांमुळे भाविक दर्शनासाठी गर्दी करत आहेत. येथे प्रसाद, हार, फुले नारळ, खेळणी, पापड लोणचे व विविध वस्तूंची खरेदी देखील करत आहेत. हॉटेल मध्ये देखील जातात. त्यामुळे सर्वांचा धंदा तेजीत होत आहे. आम्ही आलेल्या भाविकांना चांगल्या दर्जाच्या वस्तू व माल पुरवितो. आणखी आठवडाभर चांगला व्यवसाय होईल.मनोज मोरे, दुकानदार, बल्लाळेश्वर मंदिर परिसर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.