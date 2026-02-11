कोकण

Banda Politics : बांद्यात भाजपच्या गडाला हादरा; ३५ वर्षांनी बदल शहर विकास आघाडीला यश

Vikas Aghadi : बांदा शहराच्या राजकारणात ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. गेली ३५ वर्षे अभेद्य मानला जाणारा भाजपचा गड शहर विकास आघाडीच्या ऋतिका नाईक यांनी भेदला आहे
बांदा : शहर विकास आघाडीच्या उमेदवार ऋतिका नाईक यांनी भाजप महायुतीच्या उमेदवार रूपाली शिरसाट यांचा ३८२ मतांनी पराभव करत मोठा राजकीय धक्का दिला आहे. बांद्यात भाजपचा गेली ३५ वर्षे अभेद्य मानला जाणारा गड नाईक यांनी भेदून सत्ता परिवर्तन घडवून आणले.

