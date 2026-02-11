Banda Politics : बांद्यात भाजपच्या गडाला हादरा; ३५ वर्षांनी बदल शहर विकास आघाडीला यश

बांदा : शहर विकास आघाडीच्या उमेदवार ऋतिका नाईक यांनी भाजप महायुतीच्या उमेदवार रूपाली शिरसाट यांचा ३८२ मतांनी पराभव करत मोठा राजकीय धक्का दिला आहे. बांद्यात भाजपचा गेली ३५ वर्षे अभेद्य मानला जाणारा गड नाईक यांनी भेदून सत्ता परिवर्तन घडवून आणले. .या विजयामुळे शहरात विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, ठिकठिकाणी फटाके फोडून व मिठाई वाटून आनंद साजरा करण्यात आला. नाईक यांच्या विजयाला बांदा शहरातील मतदारांनी मोठा कौल दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..BMC Election Result: २९ महापालिका २८६९ उमेदवार; १४ ठिकाणी भाजप मोठा पक्ष, राज्यात कुठे कसा लागला निकाल? .या निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे भाजप महायुतीला मोठा धक्का बसला असून, आगामी राजकीय समीकरणांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बांदा जिल्हा परिषद मतदातसंघात भाजपचे उमेदवार प्रमोद कामत हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. .तांबोळी पंचायत समिती मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवार प्रियांका देसाई विजयी झाल्या. त्यांना १६०९ मते, तर अपक्ष उमेदवार जानवी सावंत यांना ८१८ मते मिळाली. अर्चना पांगम यांना ४४ मते मिळाली. देसाई या ७९१ मतांनी विजयी झाल्या..Ulhasnagar Election: उल्हासनगरमध्ये वंचित काँग्रेस किंगमेकर ठरणार, भाजप-शिवसेनेला समान जागा; त्रिशंकू स्थिती.शहर विकास आघाडीच्या उमेदवार ऋतिका नाईक विजयी झाल्यानंतर शहरात विजयी मिरवणूक काढण्यात आली. गुलालाची उधळण करत तसेच फटाक्यांची आतषबाजी करत कार्यकर्त्यांनी विजयी घोषणा दिल्या..बांद्यात भाजपच्या दडपशाहीला जनता कंटाळली होती. धनशक्तीच्या जोरावर जनशक्तीचा विजय झाला आहे. हा विजय समस्त बांदा शहरातील जनतेचा आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसतानादेखील मतदारांनी जो कौल दिला, त्या विश्वासाला आम्ही नक्कीच पात्र ठरू.- ऋतिका नाईक,.बांदा पंचायत समिती जनतेने दिलेल्या आशीर्वादाच्या जोरावर मी प्रथमच राजकारणात उतरून निवडून आले आहे. आता समाजकारण करण्यासाठी जनतेने दिलेली साथ कधीही विसरणार नाही.- प्रियांका देसाई, तांबुळी पंचायत समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.