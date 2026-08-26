Shaktipeeth Highway : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला बांदावासियांचा तीव्र विरोध! 214 एकर जमीन बाधित होणार, ग्रामसभेत एकमुखी ठराव मंजूर

बांदा : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला येथील ग्रामस्थांचा कोणताही फायदा होणार नसून, या मार्गामुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन बाधित होणार आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाला ग्रामस्थांचा एकमुखी विरोध असल्याचा ठराव येथील ग्रामसभेत आज मंजूर करण्यात (Shaktipeeth Highway 214 acres land Banda) आला. अधिसूचना ग्रामपंचायतीमध्ये लावली असली तरी आक्षेप नोंदविण्याची मुदत संपल्यानंतर ती लावल्याने आक्षेप आता कुठे नोंदवायचा, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला..सरपंच प्रियांका नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा झाली. यावेळी उपसरपंच रत्नाकर आगलावे, ग्रामपंचायत सदस्य आबा धारगळकर, बाळू सावंत, जावेद खतीब, साई काणेकर, प्रशांत बांदेकर, श्रेया केसरकर, देवल येडवे, तनुजा वराडकर, दीपलक्ष्मी पटेकर, केंद्रशाळा मुख्याध्यापक शांताराम असणकर, तलाठी फिरोज खान यांच्यासह कृषी, आरोग्य व तिलारी कालवा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामसभेला १५० हून अधिक ग्रामस्थ उपस्थित होते..अरुण मोर्ये यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या अधिसूचनेबाबत माहिती देताना बांदा गावातून १५९ हरकती मागविण्यात आल्याचे सांगितले. या महामार्गासाठी सुमारे २१४ एकर जमीन जाणार असून, त्यात ग्रामस्थांचे श्रद्धास्थान असलेल्या मूळ ब्राह्मण देवस्थानच्या जागेचाही समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विकासाच्या नावाखाली गावच्या श्रद्धास्थानांवर व जमिनीवर गदा आणू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ग्रामस्थांनीही महामार्गाला ठाम विरोध दर्शवत एकमुखी विरोधाचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी केली..Ghodge-Sonawade Ghat : 40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! घोटगे-सोनवडे घाटाला केंद्रीय समितीचा ग्रीन सिग्नल, कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग अंतर होणार कमी; आमदार नीलेश राणेंचा पाठपुरावा.तिलारी कालव्याच्या दुरुस्तीचा विषयही ग्रामसभेत चांगलाच गाजला. कालव्याला सुमारे ३५ वर्षे झाली असून १ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारीदरम्यान कालवा बंद ठेवून या कालावधीत दुरुस्तीची कामे केली जाणार असल्याचे उपविभागीय अभियंता गजानन मुसळे यांनी सांगितले, मात्र बांदा परिसरातील कालव्याचे काम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगताच ग्रामस्थ आक्रमक झाले. ‘बांद्यात काम होणार नसेल तर कालवा बंद करण्याची गरजच काय?’ असा प्रश्न त्यांनी केला..Kolhapur-Sindhudurg Road : शिवडाव-सोनवडे घाटमार्गातील अंतिम अडसर दूर; केंद्रीय पर्यावरण समितीची मंजुरी, 13 कोटींचा निधी मंजूर, जाणून घ्या कसा असणार नवा मार्ग.गजानन गायतोंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेण्यात आल्या, मात्र त्यांना शेतीसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याचा आरोप केला. कालव्यालगतच्या दोन्ही रस्त्यांची देखभाल, तसेच कालवा बांधताना शेतकऱ्यांना दिलेल्या रस्त्याच्या आश्वासनाबाबत पुढील ग्रामसभेत सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. कालव्याच्या प्रश्नांवर सक्षम अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून उत्तरे द्यावीत, अशीही मागणी झाली..ग्रामसभेत स्मशानभूमीच्या जागेचे सर्वेक्षण करून अतिक्रमण झाले आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. स्मशानभूमी परिसरात कचरा टाकला जात असल्याबाबतही ग्रामस्थांनी प्रश्न उपस्थित केला. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर पाच हजार रुपये दंड आकारण्यास ग्रामसभेने सर्वानुमते मंजुरी दिली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी, रस्ते, आरोग्य, वीज व बाजारपेठेतील नियोजनावर चर्चा झाली. मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त, सटमट तपासणी नाक्यावर वाहनांसाठी पार्किंग, राष्ट्रीय महामार्गालगतची अनधिकृत दुकाने व गाळे हटविणे आदी विषयांवरही ग्रामस्थांनी प्रश्न उपस्थित केले..Ratnagiri MIDC D Plus Category : रत्नागिरीसाठी ऐतिहासिक निर्णय! एमआयडीसीचा दर्जा थेट 'ड प्लस'; उद्योजकांना मिळणार गडचिरोलीसारख्या बंपर सवलती.वीज कारभाराबाबत विशेष ग्रामसभा घ्यावीज कार्यालयाच्या कारभाराबाबत विशेष ग्रामसभा घेण्याची मागणी हेमंत दाभोलकर यांनी केली. आरोग्य विभागाचा सक्षम अधिकारी उपस्थित नसल्याबद्दलही ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. अपघातमुक्त गाव अभियान, पूर्ण सेवा रस्ता सुरू करणे, माझे गाव आरोग्यसंपन्न गाव उपक्रम यावर चर्चा झाली. महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी ज्ञानेश्वर सावंत यांची निवड करण्यात आली. बांदा शहरात पत्रकारांसाठी स्वतंत्र पत्रकार कक्ष मंजूर करण्याचा ठरावही घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.