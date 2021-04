राजापूर तालुक्यातील जानशी, बाकाळे परिसरात ब्लॅक पॅंथरचा वावर ? 

राजापूर ( रत्नागिरी ) - सुमारे पाच वर्षापूर्वी तालुक्‍यातील ओणी येथे भक्ष्याचा पाठलाग करणारा दुर्मिळ ब्लॅक पॅंथर विहिरीत पडल्याची घटना घडली होती. आता जानशी, बाकाळे परिसरामध्ये ब्लॅक पॅंथरचा मुक्तपणे संचार असल्याचे लोकांकडून चर्चिले जात आहे. काही ग्रामस्थांनी सायंकाळी उशिरा जंगल परिसरामध्ये ब्लॅक पॅंथर फिरत असल्याचे पाहिल्याचा दावाही केला आहे. जानशी, बाकाळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. या परिसरामध्ये बिबट्याचा वावर असल्याचे यापूर्वी अनेकवेळा विविध घटनांच्या माध्यमातून पुढे आले आहे. या परिसरामध्ये ब्लॅक पॅंथरचा वावर असल्याचा दावा काही ग्रामस्थांनी केला आहे. सायंकाळी उशिरा जंगल परिसरामध्ये ब्लॅक पॅंथर फिरताना दर्शन झाल्याचे काही ग्रामस्थांकडून सांगितले जात आहे. काही वर्षापूर्वी विहिरीमध्ये ब्लॅक पॅंथर पडल्याची घटना राजापूर तालुक्‍यामध्ये घडली होती. त्यामुळे तालुक्‍याच्या जंगल परिसरामध्ये ब्लॅक पॅंथर असण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. मात्र, जानशी बाकाळे परिसरामध्ये ब्लॅक पॅंथर दिसल्याबाबत वनविभागाशी कोणीही अद्याप संपर्क साधलेला नाही. ब्लॅक पॅंथरचे वास्तव्य असल्याच्या काही खाणाखुणा आढळल्यास संवर्धनासह जनजागृतीच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करू.

- सदानंद घाटगे, वनपाल, राजापूर



Web Title: Black Panther seen in Janshi Bakale region in Rajapur Taluka