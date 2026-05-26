Blackmail case: महिलेसोबतच्या व्हिडीओवरून ब्लॅकमेल, बँक कर्मचाऱ्यानं उचललं टोकाचं पाऊल; ६ जणांवर गुन्हा, चौघांना अटक

चिपळूण : एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या चिपळूण शाखेतील कर्मचारी मुकुंद पालांडे यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत असलेल्या सहा संशयितांवर अलोरे-शिरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील चौघांना अटक करण्यात आली आहे. मुकुंद पालांडे आणि एका महिलेचा व्हिडिओ सार्वजनिक करण्याची धमकी देत चौघे संशयित त्याच्याकडून पैसे उकळत होते. या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे मुकुंद यांनी चिड्डीमध्ये म्हटले आहे. बेपत्ता होण्यापूर्वी मुकुंद पालांडे यांनी एक चार पानांची चिठ्ठी (सुसाइड नोट) लिहून ठेवली होती. या चिठ्ठीमध्ये त्यांनी आत्महत्येस भाग पाडणाऱ्या सहाजणांची नावे जाहीर केली असून, त्यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. एका महिलेला त्यांनी आर्थिक मदत केली होती. दोघांची मैत्री झाल्यानंतर ते चारचाकी गाडीने सावर्डे परिसरात फिरायला गेले होते. संबंधित महिलेने एक व्हिडिओ मोबाईलमध्ये टिपला आणि त्या आधारे मुकुंद यांना ब्लॅकमेलिंग करण्यास सुरुवात केली. संबंधित महिला व तिचे साथीदार मुकुंद यांच्याकडे पैशाची मागणी करायचे. त्यांच्याकडून मानसिक व शारीरिक छळ सुरू झाला म्हणून मी आत्महत्या करत आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे. पोलिसांनी ही चिठ्ठी ताब्यात घेऊन यातील चारजणांना अटक करून आज न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना एक दिवसाची कोठडी सुनावली आहे. मुकुंद पालांडे यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीच्या आधारे त्यांना आत्महत्येस भाग पाडणाऱ्या सहा जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. चौघांना अटक झाली आहे. आमचा तपास सुरू आहे. पुढील कारवाई लवकरच होईल. - भरत पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक.