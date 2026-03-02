कोकण

Blue Flag Beaches : गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार; ब्ल्यु फ्लॅग दर्जा हा विकासाचा मार्ग; आधी स्वच्छता मग समृद्धी

From water quality testing : कोकणातील गुहागर आणि लाडघर हे समुद्रकिनारे आता आंतरराष्ट्रीय ‘ब्ल्यू फ्लॅग’ मानांकनाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. स्वच्छता, सुरक्षा आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या ३३ कठोर निकषांची पूर्तता करत हे किनारे जागतिक पर्यटन नकाशावर झळकण्याच्या तयारीत आहेत.
Clean-up and infrastructure work

Clean-up and infrastructure work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाराष्ट्र सरकारने कोकणातील पाच समुद्रकिनाऱ्यांचे प्रस्ताव ब्ल्यु फ्लॅग दर्जा मिळण्यासाठी डेन्मार्कच्या संस्थेकडे पाठवले. त्यानंतर विविध माध्यमांतून या पाच समुद्रकिनाऱ्यावर चाललेल्या उपक्रमांना प्रसिद्धी दिली. सामान्य जनतेपर्यंत हा विषय गेल्यानंतर अजून जीवरक्षक तैनात केले नाहीत. रस्ताच नाही, कचरा भरपूर आहे.

Loading content, please wait...
Tourist
Development
beach
Guhagar
Tourisim
Development work
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.