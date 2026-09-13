कोकण

Mumbai Bomb Blast 1993: बॉम्बस्फोटातील तुकडा ३३ वर्षांनी सापडला; ‘एमआरआय’ तपासणीने उलगडला सुधीर मोहिते यांच्या शरीरातील रहस्य

Bomb Blast Fragment Found in Body After Three Decades: १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरडीएक्समिश्रित धातूचा तुकडा ३३ वर्षांनी एमआरआय तपासणीत उघड; हिंदुजा रुग्णालयात यशस्वी शस्त्रक्रिया करून बाहेर काढला
Sudhir Mohite Discovers Bomb Blast Fragment After 33 Years MRI Scan Reveals Metal Piece Hidden Inside His Body

Sudhir Mohite Discovers Bomb Blast Fragment After 33 Years MRI Scan Reveals Metal Piece Hidden Inside His Body

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमेश्वर : एका किरकोळ तपासणीदरम्यान वैद्यकीय जगताला अचंबित करणारी आणि तब्बल ३३ वर्षांपूर्वीच्या एका भीषण घटनेच्या स्मृतींना उजाळा देणारी घटना समोर आली आहे. मुंबईतील १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटातून वाचलेल्या संगमेश्वर तालुक्यातील चिखली येथील एका रहिवाशाच्या शरीरात गेल्या ३३ वर्षांपासून बॉम्बस्फोटातील धातूचा तुकडा होता.

Loading content, please wait...
Medical
Discovery
bomb blast
metal
Marathi News Esakal
www.esakal.com