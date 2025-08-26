Khadpoli Bridge Collapse : चिपळूणमधील खडपोलीत पूल खचल्याची घटना , सोशल मीडियावर वेगळीच अफवा अन्

Chiplun Bridge News : पिंपळी-नांदिवसे रस्त्यावरील नदीवर ६० वर्षांपूर्वी बांधलेला पूल शनिवारी रात्री अचानक खचल्याने दसपटीकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली. पेढांबे येथील जिल्हा परिषद मार्गावरून सध्या वाहतूक वळविली आहे. शनिवारी रात्री हा पूल कोसळल्याची अफवा पसरली. त्यामुळे नागरिकांना सावित्री नदीवरील पूल दुर्घटनेची आठवण झाली. आज सकाळी नागरिकांनी पाहिल्यानंतर हा पूल कोसळला नसून, खचल्याचे समोर आले. त्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक बंद केली..पिंपळी-नांदिवसे मार्गावर पूल कोसळल्याची अफवा रात्री पसरल्यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. कारण हा मार्ग दसपटी विभागातील २० गावांना जोडतो. त्याशिवाय खडपोली एमआयडीसीकडे जाण्यासाठी याच मार्गाचा वापर केला जातो.या मार्गावरून रात्रंदिवस वाहतूक सुरू असते. १९६५ मध्ये बांधलेल्या या पुलाच्या काही भागास तडे गेल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण यांना माहिती दिली. घटनास्थळी उपअभियंता अरुण मुळजकर, शाखा अभियंता महेश वाजे व त्यांचे सहकारी पोहोचले. त्यांनी तात्काळ पाहणी करून पुलावरील सर्व प्रकारची वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सोशल मीडियावरून हा पूल कोसळल्याची अफवा पसरली तेव्हा या परिसरातील नागरिकांनी पुलाची पाहणी करण्यासाठी पिंपळी भागात धाव घेतली..Chiplun Flood News : चिपळूण, राजापूर, खेडमध्ये दुकानांसह घरांत पाणी, पाच नद्या वाहताहेत धोक्याच्या पातळीवर.याठिकाणी अलोरे-शिरगाव पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी होते. त्यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थांनी बाहेरून आलेल्या लोकांना रोखले. तसेच पूल परिसरात विजेची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक बंद असल्याचे फलक दिसत होते.सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महसूल, पोलिस, एसटी महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळसह स्थानिक ग्रामपंचायतींना याबाबतची कल्पना दिली. त्यानंतर दोन्ही बाजूला बॅरिकेडस् लावून वाहतूक बंद केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पिंपळी-पेढांबे फाटा-खडपोली हा मार्ग वापरण्याचे आवाहन केले आहे..दुरुस्तीची मागणी होतीचपिंपळी-नांदिवसे रस्त्यावर खडपोलीच्या स्थानिक नदीवर उभारलेला हा पूल धोकादायक झाला आहे. त्याची तत्काळ दुरुस्ती व्हावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली होती. या पुलावरून एमआयडीसीची पाईपलाईन जात असल्यामुळे हा पूल दुरुस्त करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली होती. दुरुस्तीपूर्वीच हा पूल खचल्यामुळे आता पूल नव्याने बांधावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.