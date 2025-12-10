कोकण

Sindhudurg News : उन्हाची ठिणगी आणि वाऱ्याने भडकलेल्या आगीत काजू बाग जळून खाक; निसर्गाची वैविध्यता आणि शेतकऱ्यांचा हंगाम दोन्हीही उध्वस्त

Massive Fire Destroys Cashew : कळणे सडा येथे दुपारी लागलेल्या भीषण आगीत काही क्षणांत शेकडो काजू झाडे भस्मसात; पालवी-मोहोराच्या महत्त्वाच्या हंगामात शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान
Massive Fire Destroys Cashew

Massive Fire Destroys Cashew

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दोडामार्ग : कळणे सडा येथील काजू बागेला आज दुपारी लागलेल्या आगीत शेकडो काजूची झाडे बेचिराख झाली. ऐन पालवी व मोहोर धरण्याच्या हंगामात आग लागल्याच्या घटनेमुळे शेतकरी नामदेव देवू देसाई व संजय तुकाराम देसाई यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
village
fire
Cashew
financial crisis
Farm
Cashews

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com