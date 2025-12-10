Sindhudurg News : उन्हाची ठिणगी आणि वाऱ्याने भडकलेल्या आगीत काजू बाग जळून खाक; निसर्गाची वैविध्यता आणि शेतकऱ्यांचा हंगाम दोन्हीही उध्वस्त

दोडामार्ग : कळणे सडा येथील काजू बागेला आज दुपारी लागलेल्या आगीत शेकडो काजूची झाडे बेचिराख झाली. ऐन पालवी व मोहोर धरण्याच्या हंगामात आग लागल्याच्या घटनेमुळे शेतकरी नामदेव देवू देसाई व संजय तुकाराम देसाई यांचे मोठे नुकसान झाले आहे..कळणे येथील नामदेव देसाई व संजय देसाई यांच्या मालकीच्या काजू बागेत आज दुपारच्या सुमारास अचानक आग भडकली. उन्हाचा तडाखा आणि संपूर्णपणे वाळलेले गवत यामुळे आगीने रौद्ररूप घेतले. .शेकडो काजू कलमे होरपळली.आगीच्या दहात काही मिनिटांतच शेकडोहून अधिक काजू झाडे आगीत भस्मसात झाली. पाण्याचा पुरेसा स्रोत जवळ नसल्याने ग्रामस्थांना आग आटोक्याच्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. .मात्र, सर्वतोपरी प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणण्यात आली. काजू पिकावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या देसाई कुटुंबासाठी ही मोठी आर्थिक हानी ठरली आहे. काजूचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून येणाऱ्या हंगामाची संपूर्ण आशा पाण्यात गेली आहे. .Chandrapur News: शेतकऱ्याने डिझेल टाकून स्वतःला पेटविले; दरुर येथील घटना, उपचारासाठी नेत असताना झाला मृत्यू.काजू मोहोर आणि बी लागण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर झाडे आगीत बेचिराख झाल्याने भविष्यातील उत्पादनावरही गंभीर परिणाम झाला आहे. सरकार व प्रशासनाने तत्काळ पंचनामे करून योग्य नुकसानभरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे..जैवविविधता धोक्यातअलीकडच्या काळात ग्रामीण भागात आगीच्या घटना सातत्याने घडत असल्याचे दिसून येते. अशा आगींमध्ये शेतकऱ्यांचे पीक, फळझाडे आणि मेहनतीची सगळी गुंतवणूक क्षणात नष्ट होते. त्यामुळे केवळ आर्थिक हानीच नव्हे, तर त्यांच्या उदरनिर्वाहावर दीर्घकालीन परिणाम होतो. .या आगींचा पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होत असून जैवविविधता, जमिनीची सुपीकता तसेच परिसंस्थेचे संतुलन धोक्यात येत आहे. त्यामुळे आग प्रतिबंधासाठी शाश्वत उपाययोजना, स्थानिक पातळीवरील जागरुकता आणि प्रशासनाची तत्परता अत्यावश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.