Castoe's Coral Snake : निसर्गाचा चमत्कार! सिंधुदुर्गात आढळला जगातील अत्यंत दुर्मीळ 'कॅस्टोज् कोरल स्नेक'; मज्जासंस्थेवर वार करणाऱ्या या सापाची वैशिष्ट्ये माहितीयेत का?

बांदा : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सटमठवाडी परिसरात पश्चिम घाटातील अत्यंत दुर्मीळ मानल्या जाणाऱ्या ‘कॅस्टोज् कोरल स्नेक’ या विषारी प्रवाळ सापाची नोंद झाली आहे. निसर्ग अभ्यासक प्रवीण सातोसकर आणि ऋषिकेश शिरोडकर यांना हा साप आढळून (Castoe's Coral Snake Western Ghats) आला. आवश्यक निरीक्षण, छायाचित्रण आणि प्रजातीची खात्री करून घेतल्यानंतर या सापाला कोणतीही इजा न करता त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडले..या दुर्मीळ नोंदीमुळे केवळ सर्पप्रेमी आणि वन्यजीव अभ्यासकांमध्येच नव्हे, तर जैवविविधतेचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पश्चिम घाट हा जागतिक स्तरावर जैवविविधतेचा ‘हॉटस्पॉट’ म्हणून ओळखला जातो. अशा संवेदनशील परिसंस्थेत आढळणाऱ्या प्रत्येक दुर्मीळ प्रजातीची नोंद पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..सटमठवाडी परिसरात या प्रजातीचे दर्शन होणे म्हणजे येथील परिसंस्था आजही नैसर्गिक स्वरूपात टिकून असल्याचे महत्त्वपूर्ण संकेत मानले जात आहेत. कॅस्टोज् कोरल स्नेक हा Elapidae कुलातील अत्यंत विषारी साप आहे. त्याचे विष मज्जासंस्थेवर परिणाम करणारे असले तरी हा साप अत्यंत लाजाळू स्वभावाचा असून शक्यतो मानवसंपर्क टाळतो..तो पानांचा जाड थर, कुजलेले लाकूड, ओलसर माती, दगडाखालील जागा आणि जंगलातील नैसर्गिक आच्छादनामध्ये वास्तव्य करतो. त्यामुळे तो क्वचितच मानवी नजरेस पडतो. त्याचे अस्तित्व हे त्या परिसरातील ओलसर अधिवास, निरोगी जंगल आणि समृद्ध अन्नसाखळीचे निदर्शक मानले जाते..Albino Alligator Gar : निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! रायगडमध्ये आढळला पिवळ्या-नारंगी रंगाचा 'अल्बिनो गार'; तोंड पाहून बसेल धक्का.सटमठवाडी ही बांदा शहरालगतची वाडी असली तरी येथील नैसर्गिक रचना, ओलसर जमीन, झाडी, लहान जलप्रवाह, पानगळीची जंगले आणि मानवी हस्तक्षेप तुलनेने कमी असलेले काही भाग यामुळे हा परिसर अनेक दुर्मीळ जीवांसाठी सुरक्षित अधिवास ठरला आहे. गेल्या काही वर्षांत या परिसरात विविध प्रकारचे सरीसृप, उभयचर, दुर्मीळ कीटक, फुलपाखरे, पक्षी तसेच औषधी वनस्पतींच्या नोंदी झाल्या आहेत..जैवविविधतेचा विचार केवळ वन्यजीवांच्या अस्तित्वापुरता मर्यादित नसून, ती संपूर्ण पर्यावरणीय संतुलनाची गुरुकिल्ली आहे. एखाद्या परिसरात दुर्मीळ सरीसृपांचे अस्तित्व म्हणजे त्या भागातील सूक्ष्मजीव, कीटक, बेडूक, लहान सस्तन प्राणी, वनस्पती आणि जलस्रोत यांची साखळी सक्षम असल्याचे संकेत मिळतात. अशा परिसंस्थेचे संवर्धन केल्यास भविष्यात अनेक नव्या प्रजातींच्या नोंदी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Raigad Albino Snake : हा साप 'बिनविषारी', पण दिसतो एकदम वेगळा! रायगडमध्ये सापडलेल्या 'अल्बिनो चंचु वाळा' सापाविषयी तुम्हाला 'हे' माहीत आहे का?.नागरिकांना आवाहननिसर्ग अभ्यासक प्रवीण सातोसकर यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, दुर्मीळ अथवा अपरिचित साप दिसल्यास घाबरून त्याला मारण्याचा प्रयत्न करू नये. सर्प हा पर्यावरणातील अन्नसाखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून, उंदरांसारख्या कीटकनाशक प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे अशा सापांचे दर्शन झाल्यास तातडीने वन विभाग किंवा प्रशिक्षित सर्पमित्रांशी संपर्क साधावा..Tejas Thackeray : तेजस ठाकरेंचं हिमालयात मोठं संशोधन! शोधली वनस्पतीची नवी प्रजात; आई 'रश्मी ठाकरे' यांच्या नावावरून ठेवलं 'हे' नाव.बांद्यातील सटमठवाडी परिसरात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे. या परिसरातील समृद्ध जैवविविधतेच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. दुर्मीळ वन्यजीव, पक्षी, सरीसृप आणि इतर जीवसृष्टीसाठी आवश्यक असलेले नैसर्गिक अधिवास या वृक्षतोडीमुळे नष्ट होत आहेत. अशी अनियंत्रित वृक्षतोड भविष्यातही सुरू राहिल्यास सटमठवाडीच्या समृद्ध जैवविविधतेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या परिसरातील नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण आणि वृक्षतोडीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.-ऋषिकेश शिरोडकर, निसर्ग अभ्यासक, बांदा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.