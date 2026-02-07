Sindhudurg Temple : इतिहास पुन्हा बोलू लागला! कर्णेश्वर मंदिरात १२व्या शतकातील चालुक्यकालीन शिलालेख उजेडात

संगमेश्वर : तालुक्यातील कसबा येथील प्रसिद्ध कर्णेश्वर महादेव मंदिराच्या परिसरात चालुक्य राजा सोमसिंह यांचा बाराव्या शतकातील शिलालेख उजेडात आला आहे. मंदिर परिसरातील एका मोकळ्या सुट्या शिळेवर हा कोरलेला आहे..या शिलालेखाचे संशोधन अनिल किसन यांनी केले असून, अनिल दुधाणे व अथर्व पिंगळे यांनी वाचन केले आहे. याठिकाणी बांधण्यात आलेली विहीर (आड) आणि त्याची देखभाल आणि संरक्षणाबाबतची माहिती या शिलालेखात आहे..कर्णेश्वर संगमेश्वर येथील शिलालेख उजेडात.या शिलालेखाच्या वरील भागात चार आणि खालील भागात पाच अशा एकूण नऊ ओळींचा मजकूर देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेत कोरला आहे. शिलालेखात मध्यभागी गधेगळ शिल्प आणि सूर्य-चंद्र शिल्प कोरलेले आहे. .शिलालेखावर सतत पाण्याचा अभिषेक आणि दैवतीकरण तसेच वातावरणाचा परिणाम झाला असून, लेखातील काही अक्षरे पूर्णपणे झिजली असून, काही अक्षरे पुसट झाली आहेत. शिलालेखाचा छाप घेतला असता त्यावरील अक्षरे थोड्या प्रयत्नाने वाचता येतात. .Premium|Trirashmi Caves : दगडात कोरलेला इतिहास; नाशिकच्या त्रिरश्मी लेण्यांची हजारो वर्षांची कथा.मध्ययुगीन ग्रामीण जीवनात पाण्याची व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची होती. संगमेश्वर येथील चालुक्य राजाचा प्रमुख प्रधान सोमेश्वर याने त्यांच्या मुलाबाळासह चालुक्य वंशातील तत्कालीन शासक राजा श्री सोमसिंह महाराणक याने व इतर काही स्थानिक वाडीतील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी मिळून विहीर (आड) बांधली..ही विहीर सार्वजनिक व धार्मिक उपयोगासाठी बांधलेली असून, ती देवस्थानाशी संबंधित आहे. या विहिरीची देखभाल व संरक्षण करण्याची जबाबदारी हंजमाण व नागर (परदेशी/नगरवासी व्यापारी) श्रेणी तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी देसले (देसाई) व चौधरी यांच्यावर आहे. या सर्वांनी मिळून त्या विहिरीचा योग्य वापर, संरक्षण व देखरेख करावी, असा स्पष्ट आदेश दिलेला आहे..चौकट शिलालेखाचे महत्त्वहा शिलालेख प्रधान सोमेश्वर नावाच्या एका प्रमुख स्थानिक व्यक्तीशी संबंधित आहे. त्याच्या मुलांसह स्थानिक चालुक्य राजा श्री सोमसिंह महाराणक याने व इतर काही स्थानिक सहकारी व्यक्तींच्या सहभागाने, समाजोपयोगी कार्य म्हणून विहिरीचे (आडाचे) बांधकाम केले. .श्री सोमसिंह महाराणक हा महाराणक किताब धारण करणारा व्यक्ती असल्यामुळे तो एखादा स्थानिक सरदार, सामंत किंवा प्रशासकीय अधिकारी असण्याची दाट शक्यता आहे. या कार्यात रोहित बलदे व संगमेश्वरमधील स्थानिक मोडी लिपी जाणकार आणि इतिहास अभ्यासक स्नेहल बने, तसेच श्री देव कर्णेश्वर देवस्थान ट्रस्ट यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले. या संशोधनामुळे संगमेश्वरमधील पर्यटनाला व अभ्यासकांना फायदा होऊ शकतो. त्याप्रमाणे या गधेगळचे जतन व संवर्धन करण्याचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहे.- अनिल दुधाणे, संशोधक.कर्णेश्वर मंदिर परिसरातील हा शिलालेख आमच्या पाहण्यात होता. यावर प्राचीन शिल्प अभ्यासात आशुतोष बापट यांनी अनेकदा माहितीही दिली होती. मंदिराचे विश्वस्त निबंध कानिटकर यांच्यासमवेत आमच्या अनेकदा चर्चाही झाल्या होत्या. आता या शिलालेखाचे वाचन अनिल दुधाणे आणि अथर्व पिंगळे यांनी केल्याने खरा इतिहास शिल्प अभ्यासक आणि पर्यटकांसमोर येण्यास मदत होणार आहे.- श्रीनिवास पेंडसे, व्याख्याते आणि प्रवचनकार, धामणी, संगमेश्वर दुधाणे यांनी केलेले.शिलालेख वाचन असे : १) प्रमुषु सोम सपु, २) स्त्री अ श्री सोमसिहा स्त्री, ३) ल (ब्ध) महाराणग प्रशात, ४) पुरुष (०), ५) (अ) ड केली अवावाडी नागा [ग], ६) हंजवाण माण [न] करू देसील, ७) चौधरी वाचुनी कुपाची प्रती, ८) पालावे ह [हा] भ्रमु मोडी तेह [हा], ९) चिऐ अ [आ] समान जवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.