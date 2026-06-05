कोकण

Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात

Chiplun medical officer bribery case : डॉ. कांचन मदार यांनी त्या किटसाठी ४ हजार ५०० रुपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले
Kamathe hospital bribe news

Kamathe hospital bribe news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : गर्भनिरोधक गोळ्या देण्यासाठी महिलेकडून साडेचार हजारांची लाच स्वीकारताना कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील वर्ग १च्या महिला वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांचन मदार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बुधवारी चिपळूण बसस्थानक (Ratnagiri ACB trap operation) पकडले.

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