Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात

चिपळूण : गर्भनिरोधक गोळ्या देण्यासाठी महिलेकडून साडेचार हजारांची लाच स्वीकारताना कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील वर्ग १च्या महिला वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांचन मदार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बुधवारी चिपळूण बसस्थानक (Ratnagiri ACB trap operation) पकडले. .तक्रारदार महिलेने ३ जूनला कामथे येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मदार यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान डॉ. मदार यांनी तक्रारदार महिलेला आवश्यक असणारे किट (गोळ्या) देण्यासाठी ४ ते ५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. तक्रारदार महिलेने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, रत्नागिरी यांच्याकडे तक्रार नोंदवली..Kharghar Disabled girl : संतापजनक! नवी मुंबईत 17 वर्षीय दिव्यांग मुलीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार; पीडिता चार महिन्यांची राहिली गर्भवती.तक्रारदारांच्या अर्जानुसार, बुधवारी ३ जूनला पथकाने पडताळणी केली असता, डॉ. कांचन मदार यांनी त्या किटसाठी ४ हजार ५०० रुपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. लाचेची रक्कम स्वीकारण्याचे मान्य करताच एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला..Wardha ACB Trap : 9 लाखांच्या बिलासाठी अडीच लाखांची लाच! वर्धा पालिकेचा नगर अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात, लाचेची 2 लाख रुपये रक्कम ठेवायला सांगितली शौचालयात.डॉ. कांचन मदार यांनी तक्रारदार महिलेकडून ४ हजार ५०० रुपयांची लाचेची रक्कम त्यांच्या खासगी चारचाकी वाहनात चिपळूण बसस्थानक परिसरात स्वीकारली. लाच स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने पंचांसमक्ष त्यांना रंगेहात ताब्यात घेतले. या प्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.