दुसरीही मुलगीच झाली म्हणून जन्मदात्या आईने पोटच्या एक महिन्याच्या चिमुकलीची केली हत्या; पाण्याने भरलेल्या बादलीत बुडवून संपवले

रत्नागिरी : चिपळूण तालुक्यातील घडशीवाडी येथे घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत, एका महिलेने दुसरीही मुलगी झाल्याने आपल्या एक महिन्याच्या बाळाला पाण्याने भरलेल्या बादलीत बुडवून ठार मारले (Ratnagiri Infanticide Case) होते. जिल्ह्याला हादरवून टाकणारी ही घटना ५ मार्च २०२१ रोजी घडली होती. तपासाअंती न्यायालयाने (Chiplun Court) या आईला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे..घटना कशी घडली?५ मार्च २०२१ रोजी आरोपी शिल्पा प्रविण खापले हिचा पती रत्नागिरीला गेला होता. या वेळी घरात एकटी असताना तिने आपल्या एक महिन्याच्या मुलीला पाण्याने भरलेल्या बादलीत उपडी बुडवून तिचा खून केला. शेजारी लोक धावून आल्यावर तिने बेशुद्ध पडल्याचे नाटक केले आणि 'हा प्रकार मी केला नाही' असा बेबनाव केला..एका महिन्याच्या चिमुकलीचा घेतला जीवशिल्पाला पहिली मुलगी होती. दुसऱ्या वेळी मुलगा होईल अशी अपेक्षा असताना पुन्हा मुलगी झाल्यामुळे ती नाराज होती. या कारणामुळे तिने अमानुषपणे एका महिन्याच्या मुलीचा जीव घेतला..न्यायालयात आरोपपत्र दाखलसुरुवातीला सावर्डे पोलिसांनी हा आकस्मिक मृत्यू मानून चौकशी सुरू केली. मात्र, घटनास्थळावरील परिस्थिती व पुराव्यांमुळे हा खून असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे भारतीय दंड संहिता कलम ३०२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस उपअधीक्षक सचिन बारी यांनी सखोल तपास करून आरोपी आईच गुन्हेगार असल्याचे स्पष्ट केले आणि न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले..२५ हजार रुपयांचा ठोठावला दंडहा खटला चिपळूण येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिता श्रीरंग नेवसे यांच्या न्यायालयात चालला. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. अनुपमा ठाकुर यांनी १५ साक्षीदार मांडले. शेजारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या साक्षींवर आधारित ठोस पुरावे न्यायालयाने ग्राह्य धरले. यावर न्यायाधीशांनी आरोपी शिल्पा प्रविण खापले हिला दोषी ठरवत भारतीय दंड संहिता कलम ३०२ अंतर्गत आजन्म कारावास व २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास दोन वर्षांची सक्तमजुरी अशीही शिक्षा सुनावण्यात आली..सरकारी पक्षाचे योगदानया प्रकरणी सरकारी वकील म्हणून अॅड. अनुपमा ठाकुर यांनी बाजू मांडली. तपास पोलीस उपअधीक्षक सचिन बारी यांनी केला. तर, न्यायालयीन कारवाईसाठी कोर्ट पेरवी कॉन्स्टेबल श्री. कांबळे यांनी सहाय्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.