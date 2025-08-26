कोकण

दुसरीही मुलगीच झाली म्हणून जन्मदात्या आईने पोटच्या एक महिन्याच्या चिमुकलीची केली हत्या; पाण्याने भरलेल्या बादलीत बुडवून संपवले

Shocking Infanticide Case in Ratnagiri : शिल्पाला पहिली मुलगी होती. दुसऱ्या वेळी मुलगा होईल अशी अपेक्षा असताना पुन्हा मुलगी झाल्यामुळे ती नाराज होती. या कारणामुळे तिने अमानुषपणे एका महिन्याच्या मुलीचा जीव घेतला.
रत्नागिरी : चिपळूण तालुक्यातील घडशीवाडी येथे घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत, एका महिलेने दुसरीही मुलगी झाल्याने आपल्या एक महिन्याच्या बाळाला पाण्याने भरलेल्या बादलीत बुडवून ठार मारले (Ratnagiri Infanticide Case) होते. जिल्ह्याला हादरवून टाकणारी ही घटना ५ मार्च २०२१ रोजी घडली होती. तपासाअंती न्यायालयाने (Chiplun Court) या आईला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

