voters duplicate names: चिपळूणमधील मतदार यादीतून ४०० दुबार नावे हटवली; निवडणूक तयारीसाठी अंतिम यादी अद्ययावत

चिपळूण: निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, दुबार किंवा तिबार नावे कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार चिपळूणमधील मतदार यादीतील ४०० दुबार नावे हटवण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील नावांमध्ये पुनरावृत्ती झालेल्या नोंदी तपासून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. चिपळूण शहरातून पंधराशे अर्ज आले होते. .Karad News : कऱ्हाडला १९९८, तर मलकापूरला ५५५ दुबार मतदार; त्यांच्याबाबत निवडणुक आयोगाने घेतला हा निर्णय.त्यातील अकराशे अर्ज चुकीचे आहेत तसेच मतदार यादीत चारशे दुबार नावे आढळली. गुहागरमध्ये ७५ नावे दुबार आढळली आहेत. ही नावे हटवण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या अहवालात नमूद केले आहे. .त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाकडून अंतिम परीक्षण केल्यानंतर नगरपालिकांच्या मतदार याद्या अद्ययावत होणार आहेत. ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीमध्ये दोन किंवा तीनवेळा आली आहेत त्यांच्या नावाच्यापुढे दोन स्टार करण्यात येणार आहेत..Duplicate Voters List : दुबार मतदाराच्या नावापुढे डबल स्टार, नगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी आयोगाने उचलले मोठे पाऊल, कशी घेणार दक्षता ?.आचारसंहिता लागू झाली आहे. उमेदवारांसह राजकीय पक्षांनीही आचारसंहितेचे पालन करावे. प्रशासनाकडून निवडणुकीची तयारी झाली आहे. मतदान केंद्रांवर सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रसारसभांसाठी आधीच परवानगी घेणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींचे प्रभागामध्ये नाव आहे त्या ठिकाणी मतदान करण्यास परवानगी आहे. त्या व्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधींना इतर कोणत्याही मतदान केंद्रांवर जाण्यास परवानगी नाही.- आकाश लिगाडे, प्रांताधिकारी, चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.