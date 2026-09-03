Chiplun Flyover Traffic Update : गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! उड्डाणपुलाची एक मार्गिका सुरू करण्याच्या हालचाली, अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

चिपळूण : शहरातील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याच्या हालचालींना प्रचंड वेग आला (Chiplun flyover opening before Ganeshotsav) आहे. आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उड्डाणपुलाची एक मार्गिका सुरू करण्याच्यादृष्टीने बौद्धवाडी येथील जोडरस्त्याच्या माती भरावाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे काम पुढील आठ दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महामार्ग विभागाने ठेवले आहे. त्यामुळे अठरा वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या उड्डाणपुलावरून चाकरमान्यांचा प्रवास सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे..प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रकाश बेले, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या उपअभियंता वृषाली पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांनी वाहनातून प्रवास करत उड्डाणपुलाची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. बौद्धवाडी येथील जोडरस्त्याचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी दिवस-रात्र काम सुरू आहे..सुमारे २५ डंपरच्या साहाय्याने मातीचा भराव केला जात आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सध्या डांबरीकरण न करता आवश्यक भराव व सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. डांबरीकरणाचे काम पावसाळ्यानंतर केले जाईल. सध्या सर्व्हिस रोडवर वाहनांची मोठी गर्दी होत असून, उड्डाणपुलाची एक मार्गिका सुरू झाल्यास चाकरमान्यांसह स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे..Jat Road-Indi Railway line : महाराष्ट्र-कर्नाटकसाठी महत्त्वाची बातमी! जत रोड ते इंडी नवीन रेल्वेमार्ग होणार? महाडिकांचे रेल्वेमंत्र्यांना पत्र; सर्वेक्षणाची केली मागणी.सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्यउड्डाणपूल सुरू करण्याची घाई असली तरी प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. बौद्धवाडीतील मातीच्या भरावाची स्थिरता, साईडस्लोपची सुरक्षितता, मातीची आवश्यक घनता आणि कम्पॅक्शन चाचण्यांसारख्या सर्व तांत्रिक तपासण्यांनंतरच वाहतूक खुली केली जाणार आहे..चाकरमान्यांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुरळीत व्हावा यासाठी उड्डाणपुलाची एक मार्गिका सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बौद्धवाडीतील भरावाचे काम वेगाने पूर्ण केले जात असून, भराव खचू नये किंवा वाहनांना धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक खबरदारी घेऊनच वाहतूक सुरू केली जाईल.-वृषाली पाटील, उपअभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, चिपळूण.Chiplun Mandal Officer Bribe Case : 10 हजारांची लाच स्वीकारताना चिपळूणचे मंडळ अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात; जमीन खरेदीच्या नोंदीसाठी घेतले होते पैसे.अठरा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर चिपळूणचा उड्डाणपूल खुला होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. पूल लवकर सुरू व्हावा; मात्र तो सुरक्षिततेच्या सर्व निकषांची पूर्तता करूनच सुरू व्हावा, अशा सूचना महामार्ग विभागाला दिल्या आहेत. गणेशोत्सवात सेवारस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी एक मार्गिका सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत.-आकाश लिगाडे, प्रांताधिकारी, चिपळूण.Fake FDA Officer : 50 हून अधिक हॉटेल व्यावसायिकांना लुटणाऱ्या तोतया FDA अधिकाऱ्याला अटक; कोल्हापुरात पोलिसांची मोठी कारवाई, साथीदार पसार.'या' तांत्रिक बाबींची तपासणी आवश्यकउड्डाणपुलाची स्ट्रक्चरल व तांत्रिक तपासणी करणेबौद्धवाडीतील मातीच्या भरावाची स्थिरता आणि साईडस्लोप सरकण्याचा धोकामाती व भरावाच्या मजबुतीची चाचणी आवश्यकपावसात रस्त्याची सुरक्षितता आणि वाहने खचण्याची शक्यताआवश्यक सुरक्षाकठडे, दिशादर्शक फलक व वाहतूक नियंत्रणाची योग्य व्यवस्था हवी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.