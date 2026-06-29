Savatsada Waterfall Update : पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! अखेर परशुराम घाटातील प्रसिद्ध 'सवतसडा धबधबा' प्रवाहित; पाहा मनमोहक दृश्य, चिपळुणात धुवांधार

चिपळूण/रत्नागिरी : चिपळूण शहर आणि परिसरात रविवारी दुपारनंतर विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाने दमदार हजेरी लावली. अवघ्या दोन ते अडीच तासांत कोसळलेल्या या पावसामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटात असलेला ‘सवतसडा धबधबा’ अखेर (Savatsada Waterfall latest update) प्रवाहित झाला. मात्र, ता लुक्याचा उर्वरित भाग आणि रत्नागिरी शहरात दिवसभर पावसाची नोंद झालेली नाही. हवामान विभागाने पुढील तीन दिवस रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे..जूनच्या सुरुवातीला पावसाने दडी मारल्यामुळे जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. परंतु, मागील आठवड्यातील समाधानकारक पावसामुळे धरणांमधील पाणीसाठा वाढला असून बहुसंख्य गावांमधील टँकर आता बंद झाले आहेत. १ ते २८ जून या कालावधीत जिल्ह्यात सरासरी ३०७ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. शुक्रवारपासून सलग तीन दिवस अधूनमधून मोजक्याच ठिकाणी सरी पडत असल्याने काही काळ सूर्यनारायणाचे दर्शनही घडत होते..दरवर्षी जूनच्या मध्यावर सुरू होणारा सवतसडा धबधबा यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे कोरडा पडला होता. आज हा धबधबा पूर्ण वेगाने प्रवाहीत झाल्याने महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची पावले निसर्गाचे हे विलोभनीय रूप पाहण्यासाठी तिकडे वळू लागली आहेत..Wilson Point Mahabaleshwar : पर्यटकांच्या 'या' कृत्यामुळे महाबळेश्वरचा विल्सन पॉइंट आता सूर्यास्तानंतर राहणार पूर्णपणे बंद; पाळीव प्राण्यांनाही नो-एन्ट्री!.चिपळूणमधील वालोपे येथे पाण्याचा योग्य निचरा न झाल्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. रस्त्याला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाल्याने येथील वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला. वाहनचालकांना जीव धोक्यात घालून या पाण्यातून वाट काढावी लागत आहे. पावसाचा जोर वाढत असल्याने महामार्गावरील पाण्याचा निचरा तातडीने करण्याची मागणी होत आहे..Marleshwar Waterfall Route : मार्लेश्वरला जाण्याचा विचार करताय? मग, 'हा' रस्ता पुढील 4 महिन्यांसाठी पूर्णपणे राहणार बंद; देवस्थानने का घेतला असा निर्णय?.दरम्यान, हवामान विभागाने रत्नागिरी जिल्ह्याला सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार अशा पुढील तीन दिवसांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे. या कालावधीत जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह ताशी ४० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची आणि मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पावसामुळे शेतीकामांना वेग मिळणार आहे..चिपळूण शहरांमध्ये उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर उड्डाणपुलाच्या कामात मात्र अडचणी निर्माण झाल्या. ग्रामीण भागात मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे शिवनदी आणि वाशिष्ठी नदीच्या पाण्याची पातळी काही प्रमाणात वाढली. विजांचा गडगडात सुरू असताना काही काळ वीज पुरवठा ठप्प झाला होता. सायंकाळी साडेपाचनंतर पावसाने पुन्हा विश्रांती घेतली. त्यानंतर वीज पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.