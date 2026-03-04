कोकण

Chiplun Kidnapping Case : प्रेमविवाहाच्या रागातून नगरसेवकाच्या ड्रायव्हरला तोंड दाबून गाडीत कोंबून नेलं; फैजानचा जबरदस्तीने व्हिडिओ बनवण्याचा.., चिपळूणमध्ये काय घडलं?

Love Marriage Triggers Kidnapping Incident in Chiplun : प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून चिपळूणमध्ये तरुणाचे अपहरण करून मारहाण केल्याची घटना घडली. जबरदस्ती व्हिडिओ बनवून कबुलीजबाबही लिहून घेण्याचा प्रयत्न झाला.
Chiplun Kidnapping Case Over Love Marriage

Chiplun Kidnapping Case Over Love Marriage

चिपळूण (रत्नागिरी) : प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून एकास अपहरण करून बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार चिपळूणमध्ये सोमवारी सायंकाळी (Chiplun Kidnapping Case) घडला. याबाबत शहरातील मजरेकाशी येथील फैजान अब्दुल कादीर कर्जिकर याने चिपळूण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

