कोकण

Mumbai-Goa Highway : चिपळूणकरांना मोठा दिलासा! मुंबई-गोवा हायवेवर यंदा पाणी तुंबणार नाही; प्रशासनानं उचललं 'हे' पाऊल, अपघाताच्या धोक्यांनाही 'ब्रेक'

Mumbai-Goa Highway Cleanup Drive Begins in Chiplun : मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूण शहर परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचू नये म्हणून महामार्ग विभागाने रस्ते आणि ड्रेनेज साफसफाई मोहीम सुरू केली आहे.
Mumbai Goa Highway waterlogging prevention project

Mumbai Goa Highway waterlogging prevention project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर (Mumbai Goa Highway) चिपळूण शहराच्या हद्दीत पाणी साचू नये यासाठी रस्त्यावर साचलेली माती काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या पावसाळ्यात शहरात महामार्गावर पाणी साचण्याची शक्यता फार कमी आहे.

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