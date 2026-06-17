Mumbai-Goa Highway : चिपळूणकरांना मोठा दिलासा! मुंबई-गोवा हायवेवर यंदा पाणी तुंबणार नाही; प्रशासनानं उचललं 'हे' पाऊल, अपघाताच्या धोक्यांनाही 'ब्रेक'

चिपळूण : मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर (Mumbai Goa Highway) चिपळूण शहराच्या हद्दीत पाणी साचू नये यासाठी रस्त्यावर साचलेली माती काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या पावसाळ्यात शहरात महामार्गावर पाणी साचण्याची शक्यता फार कमी आहे..चिपळूण शहरात उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. पुलाच्या खाली सेवा रस्त्यांचे कामही सुरू आहे. सेवा रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी माती साचल्यामुळे गेल्या वर्षी रस्त्यावर पाणी साचले होते. त्याचा परिणाम वाहतुकीवर झाला होता. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्यामुळे त्याचा त्रास वाहन चालकांना तसेच प्रवाशांनाही झाला होता. सेवा रस्त्यावर पाणी साचू नये यासाठी काही ठिकाणी चेंबर्स बांधण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी खड्डे मारण्यात आले आहेत. या खड्ड्यातून पावसाचे पाणी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गटारात जाते. मात्र, खड्ड्यातच माती साचल्यानंतर पाणी रस्त्यावर तुंबत होते..प्रांत अधिकारी कार्यालय परिसर, आयोध्या हॉटेल परिसर, शिवाजीनगर बसस्थानककडे जाण्याचा मार्ग, डीबीजे महाविद्यालय, पाग बौद्धवाडी, हॉटेल वैभव परिसर आणि विंध्यवासिनीकडे जाणाऱ्या मार्गावर पाणी साचत होते. यावर्षी पावसाळ्यापूर्वी महामार्ग विभागाने रस्त्यांची साफसफाई सुरू केली आहे..Dharashiv Politics : उद्धव ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू खासदार देणार धक्का! ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ठाकरे गट सोडणार? धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप.अतिक्रमणांवर कारवाई हवीमुंबई-गोवा महामार्गावर चिपळूण शहराच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत. अनधिकृतपणे जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत. सेवा रस्त्यांवर वाहने पार्क केली जातात. त्यामुळे वाहतुकीला त्रास होतो. मुसळधार पावसात रस्त्यावर पाणी साचले तर त्यातून मार्ग काढणे जिकरीचे होऊन जाते. त्यामुळे महामार्ग विभागाने अतिक्रमणावर कारवाई करावी, अशी ही मागणी आता जोर धरू लागली आहे..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.अपघाताच्या धोक्यांना ‘ब्रेक’चिपळूण शहराच्या हद्दीत पाणी साचू नये यासाठी रस्त्यावर साचलेली माती काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या पावसाळ्यात शहरात महामार्गावर पाणी साचण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्याचबरोबर महामार्गावर होणाऱ्या चिखलामुळे संभाव्य अपघात टाळता येणार आहेत..महामार्गाच्या कडेला असलेले अतिक्रमण काढण्याची नोटीस संबंधितांना देण्यात आली आहे. पोलिस प्रशासनालाही कळवण्यात आले आहे. पोलिसांकडून बंदोबस्त मिळाला तर हे अतिक्रमण काढले जातील. तत्पूर्वी, नागरिकांनी स्वतःहून अतिक्रमण हटवावे, अशी त्यांना सूचना केली आहे.-श्याम खुणेकर, सहायक अभियंता, महामार्ग विभाग, चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.