चिपळूणमध्ये ठाकरे शिवसेनेत उभी फूट! आमदार भास्कर जाधव करणार शरद पवार गटाच्या उमेदवाराचा प्रचार, अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर...

Chiplun Municipal Election : चिपळूण पालिका निवडणुकीत शिवसेनेत उभी फूट दिसून आली असून आमदार भास्कर जाधव यांनी ठाकरे गटाच्या उमेदवाराऐवजी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला.
चिपळूण : चिपळूण पालिकेच्या निवडणुकीत (Chiplun Municipal Election) नगराध्यक्षपदासाठी ठाकरे गटाचा उमेदवार उभा असताना या पक्षाचे नेते आमदार भास्कर जाधव हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या उमेदवाराचा प्रचार करणार आहेत. आमदार जाधव आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांच्यातील विसंवादामुळे चिपळूणमध्ये शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे.

