Chiplun Shiv Jayanti Expense: शिवजयंतीच्या खर्चावरील संशय कायम; इनायत मुकादम; आक्षेपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध

चिपळूण: शिवजयंती उत्सव कार्यक्रमाच्या आयोजनातील अनियमिततेविषयी पालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अहवालातील मजकूर खोटा, खोडसाळ, दिशाभूल करणारा आहे. आपल्या तक्रारीतील आक्षेपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असून, आपण आरोपांवर ठाम आहोत, असे इनायत मुकादम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..शिवजयंती उत्सव कार्यक्रमाच्या आयोजनातील कथित गैरव्यवहार व कथित दरपत्रकाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर चिपळूण पालिकेच्या मिळकत व्यवस्थापन विभागाकडून मुकादम यांना मानहानीच्या कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर इनायत मुकादम यांनी पालिकेला पत्रकार परिषदेद्वारे प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी नगरपालिकेचे आरोप पूर्णपणे नाकारत आपल्या तक्रारीवर आपण ठाम असल्याचे सांगितले..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुण्यात किती रुपये? तुमच्या शहराचा भाव पाहा.पालिकेच्या बदनामीप्रकरणी दिवाणी, फौजदारी स्वरूपाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस मुख्याधिकाऱ्यांनी माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांना दिली होती. त्यावर मुकादम म्हणाले, पालिकेने प्रस्तावित कामासाठी वार्षिक ठेकेदाराकडे विचारणा केली असता त्यांनी काम करण्यास नकार दिल्याचे म्हटले आहे; मात्र संबंधित ठेकेदाराला कामाबाबत विचारणा करण्यात आली किंवा त्याने काम करण्यास नकार दिला. या संदर्भातील कोणताही लेखी पत्रव्यवहार पालिकेच्या संचिकेत उपलब्ध नाही. शहरातील इतर व्यावसायिकांशी कामाबाबत चर्चा करण्यात आली; मात्र कोणत्याही व्यावसायिकाने काम करण्याची तयारी दर्शवली नाही, असा पालिकेने दावा केला. या चर्चेचा किंवा व्यावसायिकांनी काम नाकारल्याचा कोणताही लेखी पुरावा पालिकेकडे नाही..या कामासाठी दरपत्रक मागवण्याची कोणतीही नोटीस पालिकेच्या नोटीस बोर्डवर किंवा वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलेली नाही. तुलनात्मक स्पर्धेसाठी वापरण्यात आलेली दरपत्रके चिपळूणपासून सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कऱ्हाड येथील व्यावसायिकांकडून घेतली आहेत. कऱ्हाड येथील व्यावसायिकांशी नेमका कोणी संपर्क साधला आणि त्यांच्याकडून कोटेशन कशा पद्धतीने प्राप्त केले, त्याची स्पष्टता नाही. शहराबाहेरील व्यावसायिकांशी चर्चा करावी किंवा त्यांना समोरासमोर आणावे आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचे सिद्ध करावे, असे आव्हान पालिकेने दिले आहे. ते आपण स्वीकारले आहे, असे त्यांनी सांगितले..Gokul Dudh Sangh Dispute : 'गोकुळ' सुनावणीवरून दुग्ध विभागात गोंधळ; नोटिसीशिवाय सुनावणी म्हणजे अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही, दूध उत्पादकांचा संताप.कायद्यानुसार कारवाई करावीपालिकेच्या स्तरावर सुनावणीची तारीख, वेळ व ठिकाण निश्चित करून त्याची माहिती आपल्याला देण्यात यावी. पालिकेकडून कोणतीही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झालेला नसेल, तर कायद्यानुसार आपल्यावर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करावी. त्याचे स्वागत करू, असे मुकादम यांनी ठणकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.