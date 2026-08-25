कोकण

Chiplun Shiv Jayanti Expense: शिवजयंतीच्या खर्चावरील संशय कायम; इनायत मुकादम; आक्षेपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध

Dispute Over Shiv Jayanti Event Expenses in Chiplun: माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी आपल्या तक्रारीतील आरोपांवर ठाम राहत प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा केला.
Chiplun Shiv Jayanti Expense

Chiplun Shiv Jayanti Expense

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चिपळूण: शिवजयंती उत्सव कार्यक्रमाच्या आयोजनातील अनियमिततेविषयी पालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अहवालातील मजकूर खोटा, खोडसाळ, दिशाभूल करणारा आहे. आपल्या तक्रारीतील आक्षेपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असून, आपण आरोपांवर ठाम आहोत, असे इनायत मुकादम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

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