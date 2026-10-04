कोकण

Chiplun Student Death: आई-वडिलांचा एकुलता एक आधार हरपला; विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने चिपळुणात हळहळ, बारावीचे शिक्षण अन् पार्टटाईम नोकरी, नेमक काय घडलं!

Chiplun Student Dies at Hospital Family Loses Only Support: चिपळुणात बारावीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; आई-वडिलांचा एकुलता एक आधार हरपला
Chiplun 17 Year Old Student Dies at Hospital Family Loses Only Support as Police Begin Probe Into Sudden Death

Chiplun 17 Year Old Student Dies at Hospital Family Loses Only Support as Police Begin Probe Into Sudden Death

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सकाळ वृत्तसेवा
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चिपळूण : तालुक्यातील वहाळ घडशीवाडी येथील साहिल सुरेश भागडे (वय १७) या बारावीच्या विद्यार्थ्याने गळफास लावून आत्महत्या केली. गुरुवारी १ रोजी रात्री ८ वाजता ही घटना घडली. साहिल एका खासगी रुग्णालयात रुग्णाची नोंद करण्यासाठी गेला होता. तेथेच त्याने पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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