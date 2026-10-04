Chiplun Student Death: आई-वडिलांचा एकुलता एक आधार हरपला; विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने चिपळुणात हळहळ, बारावीचे शिक्षण अन् पार्टटाईम नोकरी, नेमक काय घडलं!

चिपळूण : तालुक्यातील वहाळ घडशीवाडी येथील साहिल सुरेश भागडे (वय १७) या बारावीच्या विद्यार्थ्याने गळफास लावून आत्महत्या केली. गुरुवारी १ रोजी रात्री ८ वाजता ही घटना घडली. साहिल एका खासगी रुग्णालयात रुग्णाची नोंद करण्यासाठी गेला होता. तेथेच त्याने पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.आई-वडिलांना एकटा असलेल्या मुलाचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. साहिल भागडे बारावी वाणिज्य शाखेत शिकत होता. शिक्षण सुरू असतानाच तो एका रुग्णालयात पार्टटाईम नोकरी करून कुटुंबाला हातभार लावत होता. आई दिव्यांग असून, वडील मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. साहिल हा केवळ लाडका मुलगा नव्हता, तर भविष्यातील मोठा आधारही होता..१ ऑक्टोबर रोजी रात्री साहिल हा वहाळ येथील नर्सिंग होममध्ये गेला होता. रात्री उशिरापर्यंत तो घरी परतला नसल्याने नातेवाईकांनी रुग्णालयात जाऊन त्याचा शोध घेतला. त्यावेळी तो रुग्णालयात मृतावस्थेत आढळून आला. डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर रात्री ९.१५ वाजण्याच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.घरच्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून शिक्षणासोबत काम करणाऱ्या मुलाच्या जाण्याने त्याच्या कुटुंबाचा आधारच हिरावला गेला आहे. त्याच्या मृत्यूने नातेवाईक, मित्र आणि परिसरातील नागरिकांनाही मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणी सुधाकर गोपाळ भागडे यांनी पोलिसांना खबर दिली असून, या घटनेची आकस्मित मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली. याबाबत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. या विद्यार्थ्याने आत्महत्या का केली, याचा शोध पोलिस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.