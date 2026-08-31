Hirakani Tigress Latest Update : सह्याद्रीच्या जंगलात 'हिरकणी'चा मुक्त वावर! चिपळूणच्या डोंगरात 2 महिने मुक्काम; वन विभागाचे जीपीएसवर लक्ष

चिपळूण : सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलात पुन्हा वाघांची चाहूल वाढत असताना ‘हिरकणी’ या वाघिणीची कहाणी विशेष ठरत आहे. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून सह्याद्रीत दाखल झाल्यानंतर या वाघिणीने चिपळूण तालुक्याच्या डोंगराळ जंगल परिसरात तब्बल दोन महिने वास्तव्य केले. या काळात तिच्या हालचालींवर वन विभाग आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या पथकाने तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सातत्याने लक्ष (Hirakani tigress latest update) ठेवले. माणसाला कोणत्याही प्रकारे आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून न देता हिरकणीने चिपळूणच्या डोंगरकपारीत तब्बल दोन महिने वास्तव्य केले हे विशेष म्हणावे लागेल..हिरकणीला एसटीआर ०६ म्हणून ओळखले जाते. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एसटीआर ०६ या वाघिणीला पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील नागलवाडी परिक्षेत्रात पकडण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी तिला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आणण्यात आले आणि ७ फेब्रुवारीला सकाळी कोयना अभयारण्यातील सुरक्षित जंगलात सोडण्यात आले. निसर्गमुक्त केल्यानंतर काही दिवसांतच तिच्या हालचाली सह्याद्रीच्या वेगवेगळ्या भागात दिसू लागल्या. जीपीएस सिग्नलमधून तिच्या हालचालींची माहिती वन विभागाला मिळत होती. पंधरा दिवसानंतर तिचा प्रवास चिपळूणच्या माथ्यावरील जंगलांकडे झाला..फेब्रुवारीमध्ये चिपळूण तालुक्यातील नांदिवसे परिसरातील डोंगराळ भागात हिरकणीच्या हालचालींचे जीपीएस सिग्नल मिळाल्याने वन विभाग सतर्क झाला होता. या परिसरात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची हद्द आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नांदिवसे गावाला भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला. डोंगराळ भागात एकटे जाणे टाळावे, गुरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत आणि रात्री विशेष दक्षता घ्यावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. हिरकणीचा हा वावर नैसर्गिक असल्याचे स्पष्ट करत नागरिकांनी घाबरू नये तसेच अफवा पसरवू नयेत, असे आवाहन वनविभागाने केले होते..Kolhapur Wildlife News : गगनबावड्यात आढळला साडेपाच फूट लांबीचा अजगर; ग्रामस्थांची उडाली भंबेरी, वन विभागाच्या प्रसंगावधानाने टळला मोठा धोका.चिपळूणचे जंगल का महत्त्वाचे?सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये चिपळूणचा डोंगराळ भाग जैवविविधतेने समृद्ध आहे. जंगलातील नैसर्गिक अधिवास, पाण्याचे स्रोत, भक्ष्यप्रजाती आणि जंगल जोडणारे मार्ग यामुळे मोठ्या वन्यप्राण्यांच्या हालचालींसाठी हा परिसर महत्त्वाचा ठरतो. हिरकणीने चिपळूण परिसरात दीर्घकाळ वास्तव्य केल्याने या भागातील जंगलात वाघिणीला आवश्यक असलेला अधिवास उपलब्ध असल्याचे संकेत मिळत आहे..दोन महिने चिपळूणच्या जंगलात मुक्कामहिरकणीच्या चिपळूण परिसरातील वास्तव्याची विशेष बाब म्हणजे तिने येथे तब्बल दोन महिने मुक्काम केला. तिच्या हालचालींचे निरीक्षण करण्यासाठी वन्यजीव अभ्यासक आणि वन विभागाशी संबंधित पथकांनी तंत्रज्ञानाचा वापर केला. हिरकणी कोकणात गेल्यानंतर तिच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष निरीक्षण करण्यात आले. रात्री ड्रोनच्या साहाय्यानेही तिच्या हालचालींचे निरीक्षण करण्यात करण्यात आले. यातून चिपळूण-सह्याद्री परिसरातील जंगल व वन्यजीवांसाठी असलेल्या अधिवासाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..Almatti Dam Height Controversy : कोल्हापूर-सांगलीला महापुराचा धोका? आलमट्टीची उंची 524.26 मीटर करण्यास महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध; सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!.रेडिओ कॉलरमुळे मिळत होती माहितीहिरकणीसह सह्याद्रीत सोडण्यात आलेल्या नव्या वाघिणींना रेडिओ कॉलर लावण्यात आले होते. त्याद्वारे उपग्रहाधारित टेलिमेट्री आणि व्हीएचएफ प्रणालीच्या मदतीने त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते होते. त्यामुळे वाघिणी कुठे आहे, तिचा संचार कोणत्या दिशेने आहे आणि ती सुरक्षितपणे अधिवासात मिसळत आहे का, याची माहिती वन विभागाला मिळत होती..वाघांची संख्या वाढणे ही वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब असली, तरी जंगलालगत राहणाऱ्या गावांमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील गावांमध्ये वन विभागाकडून जनजागृती आणि सुरक्षित सहअस्तित्वाबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. वाघ किंवा अन्य वन्यप्राणी दिसल्यास त्याचा पाठलाग न करता वन विभागाला माहिती देणे, जंगलात अनावश्यक प्रवेश टाळणे आणि अफवांवर विश्वास न ठेवणे महत्त्वाचे आहे.-अनिकेत बापट, वन्यप्रेमी चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.