चिपळूण : उमरोली येथील भडवळकरवाडीमध्ये ४० फूट खोल विहिरीत पडलेल्या दुर्मीळ ब्लॅक पॅंथरला (काळा बिबट्या) चिपळूण वनविभागाच्या बचावपथकाने अथक प्रयत्नांनंतर सुखरूप बाहेर काढले. अंदाजे एक वर्ष वयाच्या मादी बिबट्याची वैद्यकीय तपासणी करून तिला पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात (Rare black leopard rescue in Maharashtra) आले. .मंगळवारी (ता. १७) सकाळी विष्णू अर्जुन भडवळकर यांच्या शेतातील विहिरीत काळा बिबट्या पडल्याची माहिती ग्रामपंचायत सदस्य योगेश खांडेकर यांनी वनरक्षक राहुल गुंठे यांना दिली. त्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. एस. खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. विहीर सुमारे ४० फूट खोल असून, त्याला संरक्षक कठडा नव्हता. विहिरीतील एका दगडाचा आधार घेत बिबट्या बसला होता. पाण्याची पातळी, विहिरीची खोली आणि मर्यादित जागा यामुळे बचावकार्य आव्हानात्मक होते; मात्र, पथकाने नियोजनपूर्वक पिंजरा विहिरीत सोडला. बिबट्याने पिंजऱ्यावर उडी मारल्यानंतर पथकाने कौशल्याने त्याला पिंजऱ्यात जेरबंद केले आणि सुरक्षितपणे बाहेर काढले..Revas-Reddi Coastal Highway : 40 वर्षांपासून स्वप्न दाखवलेला सागरी महामार्ग पुन्हा अडचणीत? जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे भूसंपादन रखडले; 54 हेक्टरसाठी MSRDC चे प्रयत्न.बाहेर काढल्यानंतर हा अंदाजे एक वर्ष वयाचा मादी बिबट्या असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याला चिपळूण येथील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयात नेऊन तपासणी करण्यात आली. प्रकृती सुस्थितीत असल्याची खात्री झाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. एस. खान, वनपाल एस. एस. सावंत, वनरक्षक कृष्णा इरमले, राहुल गुंठे, बचाव पथकातील अजय बडदे, अथर्व घाग, वाहनचालक नंदकुमार कदम आणि लिपिक शहेनशहा कलावंत यांनी मोहिमेत सहभाग घेतला. ग्रामपंचायत सदस्य योगेश खांडेकर आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी सहकार्य केले..Ratnagiri ACB Raid : परदेशी जहाजाला परवानगी देण्यासाठी मागितली 80 हजारांची लाच; बंदर अधिकाऱ्यासह साथीदार जाळ्यात, 60 हजार स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले.नागरिकांनी सतर्क राहावेवन्यजीवांचे संरक्षण, त्यांची सुरक्षित सुटका आणि मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व जपण्यासाठी वनविभाग सदैव तत्पर आहे. वन्यप्राणी विहिरीत किंवा अन्य अडचणीच्या ठिकाणी अडकलेले आढळल्यास नागरिकांनी स्वतःहून त्यांना हाताळण्याचा किंवा सुटका करण्याचा प्रयत्न करू नये. अशा वेळी तातडीने जवळच्या वनविभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन वनविभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.