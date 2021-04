दिगशीत कोरोना स्थिती गंभीर, पाच आरोग्य पथके दाखल

वैभववाडी (जि. सिंधुदुर्ग) : वैभववाडी तालुक्‍यातील दिगशीत सापडलेल्या तापसरीच्या रुग्णांपैकी तब्बल 11 रुग्ण शुक्रवारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. सर्व रुग्ण सोलकरवाडी या एकाच वाडीतील असल्यामुळे गावातील स्थिती गंभीर बनत चालली आहे. आरोग्य विभागाची पाच पथके गावात सर्वेक्षण करीत आहेत. लक्षणे आढळून येत असलेल्यांची कोरोना तपासणी केली जात आहे. तालुक्‍यातील कोरोनाची स्थिती गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे. तिथवलीतील दिगशी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून तापसरीची साथ सुरू आहे. तापसरीचे शेकडो रुग्ण या भागात होते; परंतु कुणीही कोरोना टेस्ट न करता गावातील एका डॉक्‍टरकडून उपचार करून घेत होते. गुरुवारी (ता. 8) गावातील तापसरीच्या तीन रुग्णांची रॅपिड टेस्ट करण्यात आली होती. तिघेही पॉझिटिव्ह आले. त्यामुळे आरोग्य प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. शुक्रवार सकाळपासून आरोग्य विभागाची पाच पथके गावात सर्वेक्षणासाठी दाखल झाली. दिगशीतील सोलकरवाडीतील प्रत्येक घरात जाऊन आरोग्य विभागाची ही पथके सर्वेक्षण करीत आहेत. सायंकाळी पाचपर्यंत संशयित आढळून आलेल्या 26 तापसरीच्या रुग्णांची आरटीपीसीआर टेस्ट करण्यात आली. त्यापैकी 11 रुग्णांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. हे सर्व रुग्ण एकाच वाडीतील असल्यामुळे सर्वांनाचा धक्का बसला आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात तापसरीची साथ आहे. त्यामुळे रुग्ण वाढण्याची शक्‍यता देखील असल्यामुळे आरोग्य विभाग अधिकच सतर्क झाला आहे. पुढील काही दिवस आरोग्य पथक उर्वरित वाडीतील लोकांचे सर्वेक्षण करणार आहे. गरज भासल्यास तातडीची तपासणीदेखील करण्यात येणार आहे. दरम्यान, तालुक्‍यात शुक्रवारी कोरोनाचे 14 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे सक्रिय रुग्णांची संख्या 79 वर पोचली आहे. त्यातील 20 रुग्ण सांगुळवाडी कोविड सेंटरमध्ये आहेत तर जिल्हा रुग्णालयात आठ, कणकवली, खासगी दवाखान्यात व कोल्हापूर येथे प्रत्येकी एक, गृहविलगीकरणात 48 रुग्ण ठेवण्यात आले आहेत. दिगशी सोलकरवाडीत आरोग्य पथकाकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. पुढील पाच दिवस सर्वेक्षण सुरू राहणार असून कोरोनाची लक्षणे दिसून आल्यास त्या रुग्णांची तपासणी तातडीने केली जात आहे. कोरोना रुग्णांना सांगुळवाडी येथील कोविड सेंटरमध्ये ठेवण्यात येत आहे. ज्या लोकांना ताप, सर्दी, खोकला किंवा अन्य लक्षणे असल्यास त्यांनी आरोग्य विभागाकडून तपासणी करून घ्यावी. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यास मदत होईल.

- डॉ. अनिल पवार, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, वैभववाडी संपादन : विजय वेदपाठक

