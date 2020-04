बुरोंडीत येऊन त्या मृत्यु पावलेला इसमाचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह...

दापोली - मुंबई येथून बुरोंडी तेलेश्वर नगर येथे आलेल्या व होम क्वाॅरंटाईन केलेल्या एका 55 वर्षीय इसमाचा मृत्यू झाला होता. या व्यक्तीचा स्वॅब चा नमुना मिरज येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आला होता, त्याचा अहवाल आज सायंकाळी निगेटिव्ह आल्याने सर्वाना दिलासा मिळाला आहे. घाटकोपर (मुंबई) येथून बुरोंडी तेलेश्वरनगर येथे 20 मार्च रोजी आलेल्या एका 55 वर्षीय व्यक्तीला परवा रात्री (९ मार्च) रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास अस्वस्थ वाटूलागले होते, त्याला शेजाऱ्यांनी प्रथम एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेले होते. तेथे तपासून त्याला उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यास सांगण्यात आले होते, उपजिल्हा रुग्णालयात नेल्यावर डॉक्टरांनी त्याला तपासून ते मृत घोषित केले होते. या व्यक्तीला मुंबई येथून आल्याने 24 मार्च रोजी तपासून होम क्वारंटाईंन चा सल्ला देण्यात आला होता, या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने प्रशासनाची धावपळ उडाली होती, या व्यक्तीचा स्वॅब चा नमुना घेऊन तो तपासणीसाठी मिरज येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आला होता. सैनिकाने शेकरूची शिकार करुन लावले स्टेटस अन्... - गेले दोन दिवस या व्यक्तीचा मृतदेह दापोलीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात ठेवण्यात आला होता, तो आता अंत्यसंस्कारासाठी नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार असून शासकीय निर्देशानुसार त्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. या व्यक्तीला घेऊन उपजिल्हा रुग्णलयात घेऊन आलेल्या 10 जणांना संस्थात्मक क्वारंटाइन करण्यात आले होते, त्यांनाही हा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याने घरी सोडायचे का याचा निर्णय प्रशासन घेणार आहे. यापूर्वीही खेड येथील कोरोना बाधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता व त्याला भेटण्यासाठी दापोली येथून गेलेल्या त्याच्या नातेवाईकांचाही रिपोर्ट निगेटिव्ह आला होता. हे तीनही रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याने दापोलीकरांनी व प्रशासनाने सुटकेचा श्वास घेतला आहे.

