त्याने केला भावासह वहिनीवर कोयत्याने वार अन्....

दोडामार्ग (सिंधुदुर्ग) : काजू बागेत काजू गोळा करण्यासाठी गेलेला चुलत भाऊ आणि वहिनीवर चुलत भावाने पाळकोयत्याने वार केला. त्यात दोघे गंभीर जखमी झाले. दोघांच्या जीवावरचे संकट हात आणि बोटावर निभावले. जखमी दाम्पत्याचे नाव संदेश दत्ताराम गवस व रोशन संदेश गवस असे आहे. या प्रकरणी दीपक यशवंत गवस (रा. वरची धाटवाडी कसई दोडामार्ग) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस निरीक्षक सुनील थोपटे यांनी त्याबाबत माहिती दिली. ही घटना सोमवारी सायंकाळी सहाच्या दरम्यान घडली. हेही वाचा- Sakal Impact : इचलकरंजीत डॉक्टर अखेर नरमले.... गंभीर जखमी : दोडामार्गातील घटना

गवस दाम्पत्य काजू बागेत काजू काढण्यासाठी गेले होते. तेथे जाऊन दीपकने ते काजू आपले आहेत. तुम्ही काढायचे नाहीत, असे सांगून वहिनीला शिवीगाळ करण्यास सुरवात केली. संदेश यांनी समजावून परत पाठवले; पण थोड्या वेळाने तो कोयता घेऊन परत आला आणि वहिनी रोशन यांच्या हातावर वार केला. त्याला अडवण्याचा प्रयत्न संदेशने केला. त्यावेळी त्याच्या हातावरही त्याने वार केला. दोघेही गंभीर जखमी झाले. त्याप्रकरणी त्यांनी येथील पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.

दोघांपैकी पत्नीच्या मनगटाला, तर पतीच्या बोटाला गंभीर इजा झाली. दोघांवर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करून पुढील उपचारासाठी म्हापसा येथील जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले.



