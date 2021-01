पतीने रुमचं भाडं दिलं नाही ; संतापलेल्या दुसऱ्या पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल

रत्नागिरी : आपण राहात असलेल्या रूमच्या भाड्याचे पैसे न दिल्यावरून संतापलेल्या दुसऱ्या पत्नीने पतीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात तिने पतीच्या डोक्‍यात, हातावर, पाठीवर सुरीने वार केले. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गंभीर दुखापत केल्याचा गुन्हा पत्नीवर दाखल केला आहे. सलवा समद जयगडकर (रा. मुरुगवाडी, रत्नागिरी) असे संशयित महिलेचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (८) दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास रेहबर रेसिडेन्सी दुसरा मजला, राजिवडा-निवखोल येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समद अलिमियाँ जयगडकर (वय ४१, रा. राजिवडा-निवखोल, रत्नागिरी) हे आणि संशयित नात्याने पती-पत्नी आहेत. सलवा ही त्यांची दुसरी पत्नी आहे. हेही वाचा - पोलिसांनी या संदर्भात एका संशयिताला अटक केली समद हे घरी असताना सलवा तेथे आली ती राहात असलेल्या रुमच्या भाड्याचे पैसे दिले नाहीत, या रागाने दमदाटी करून शिवीगाळ केली. रागाच्या भरात सुरी घेऊन समद यांच्या डोक्‍यावर, दोन्ही हातावर व पाठीवर मारून दुखापत केली. या प्रकरणी समद जयगडकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित पत्नी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तपास पोलिस हेडकॉन्स्टेबल पालांडे करत आहेत. संपादन - स्नेहल कदम

