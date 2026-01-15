Crime News Son Kills Mother : मुलाने जन्मदात्या आईचा गोळी झाडून केला खून, धक्कादायक कारण आलं समोर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील घटना

Sindhudurg Crime : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील अणसुर मडकीलवाडी येथे कर्जाच्या कारणावरून झालेल्या कौटुंबिक वादातून मुलानेच जन्मदात्या आईवर गोळी झाडून तिचा निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे..या घटनेत वासंती वासुदेव सरमळकर (वय ६५, रा. अणसुर मडकीलवाडी, ता. वेंगुर्ला) यांचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी त्यांचा मुलगा उमेश वासुदेव सरमळकर याच्याविरुद्ध वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीची अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..ही घटना मंगळवार (दि. १४ ) रोजी रात्री ८.३० वाजण्याच्या सुमारास अणसुर पाल मडकीलवाडी येथे घडली. या प्रकरणी मध्यरात्री वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची फिर्याद सौ. जागृती जयेश सरमळकर (मूळ रा. अणसुर मडकीलवाडी, सध्या रा. विनायक रेसिडेन्सी, कॅम्प वेंगुर्ला) यांनी दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी उमेश सरमळकर याने विविध बँका व बचत गटांकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या कारणावरून त्याचा आई वासंती सरमळकर यांच्याशी वारंवार वाद होत होता. घटनेच्या दिवशी वासंती सरमळकर या आपल्या घराच्या अंगणात खुर्चीवर बसलेल्या असताना आरोपी उमेश सरमळकर याने घराच्या छपरावर चढून हातातील बंदुकीने अंगणात बसलेल्या आईवर गोळी झाडली..Crime News : एक प्रेयसी आणि तीन बॉयफ्रेंड…; मानसिक छळाला कंटाळून 40 वर्षाच्या तरुणानं घेतलं विष, पोलिसांना फोन केला अन्....गोळी मयत वासंती सरमळकर यांच्या डाव्या बाजूच्या छातीला लागल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या व जागीच त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.या प्रकरणी आरोपी उमेश सरमळकर याच्याविरुद्ध बीएनएस कलम १०३(३) तसेच शस्त्र अधिनियम १९५९ चे कलम ३, २५, २७, २९ आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१), १३५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.