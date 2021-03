विक्रांत आलेकर यांना सुवर्णपदक; 3 तासांत कापले 72 किमी अंतर

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्याअंतर्गत लांब पल्याची नजीकच्या काळात आयोजित केलेली पहिलीच सायक्लोथॉन पार पडली. यामध्ये चिपळूण, खेड, रत्नागिरी, दापोली, गुहागर आणि देवगड तालुक्यातील सुमारे 40 सायकलपट्टूनी यात सहभाग नोंदवला होता. चिपळूण येथील विक्रांत आलेकर यांनी हे अंतर 3 तास 4 मिनिटांत पार करून सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर 'सायकलिंग करा, तंदुरुस्त राहा, प्रतिकारशक्ती वाढवा आणि रोगमुक्त व्हा' हा संदेश देत जिल्ह्यातील पहिली सायक्लोथॉन सुवर्णसूर्य फाउंडेशनने आयोजित केली. हेदवी ते गणपतीपुळे (व्हाया राई भातगाव पूल) ही 72 किलोमीटरच्या या सायक्लोथॉनला अभुतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. हेही वाचा - Womens day 2021 : झाडांची डॉक्‍टर बनण्याचा कीर्तीचा ध्यास, धामण झाडावर कोइम्बतूरला संशोधन - गुहागर येथील हेदवी गणपती मंदिराचे अध्यक्ष डॉ. जोगळेकर, सेक्रेटरी प्रसाद ओक, सुवर्णसूर्य फाउंडेशनचे संचालक प्रसाद देवस्थळी आणि संचालिका तेजा देवस्थळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत श्रीफळ वाढवून या सायक्लोथॉनला हिरवा झेंडा दाखवला. मार्गावरील 27 गावांमध्ये या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती झाली. चिपळूण सायकल क्लबच्याच आकाश लकेश्री यांनी 3 तास 5 मिनीटे व प्रसाद आलेकर यांनी 3 तास 6 मिनिटात पार करून अनुक्रमे रौप्य आणि कास्य पदक मिळवले. त्यांना अनुक्रमे 5001, 3001 आणि 2001 रुपये बक्षीस देण्यात आले. दापोलीच्या मोहिनी पाटील आणि मिलिंद खानविलकर, गुहागरच्या अनंत तानकर यांना रुपये 1001 व पदक हे उत्तेजनार्थ पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. कोरोनविषयक सर्व निर्बंध पाळून व सर्व शासकीय परवानग्या घेऊन केल्या गेलेल्या या सायक्लोथॉनच्या आयोजनावर सर्व स्पर्धकांनी समाधान व्यक्त केले. गणपतीपुळ्याच्या महालक्ष्मी हॉल येथे सायक्लोथॉनचे बक्षीस वितरण झाले. या कार्यक्रमासाठी एलआयसी रत्नागिरी आणि डीलाईट इंडस्ट्रीजचे सहकार्य लाभले. संपादन - स्नेहल कदम

